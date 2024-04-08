В Витебск прибудет воссозданный крест Евфросинии Полоцкой

Поклониться святыне для поддержания духовных сил в середине поста. В Витебск 8 апреля прибудет воссозданный крест Евфросинии Полоцкой. Он будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе по 14 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напрестольный крест для церкви Святого Спаса в Полоцке в 1161 году изготовил мастер-ювелир Лазарь Богша по заказу игуменьи. В июне 1941-го евфросиниевский крест бесследно исчез и не найден до сих пор. В 1997 году брестский художник-ювелир Николай Кузьмич изготовил его полноразмерную копию.

Во время нахождения креста в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска будут читать акафисты после утреннего и вечернего богослужений – в полдень и в 15 часов. Великий пост у православных христиан Беларуси продолжается с 18 марта.