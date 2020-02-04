В Заводском районе построят жилой комплекс из 8 зданий

Новости Беларуси. Построят жилой комплекс в границах улиц Ангарской и Магнитной на месте бывшего исправительного учреждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для будущего жилья уже снесли 17 нежилых сооружений и три старых общежития. Здесь возведут восемь зданий, где будет более 600 квартир. Кроме этого, планируется построить две многоуровневые парковки на 290 машиномест каждая.