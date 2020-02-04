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В Заводском районе построят жилой комплекс из 8 зданий

04 февраля 2020 15:11
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Новости Беларуси. Построят жилой комплекс в границах улиц Ангарской и Магнитной на месте бывшего исправительного учреждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе построят жилой комплекс из 8 зданий-1

Для будущего жилья уже снесли 17 нежилых сооружений и три старых общежития. Здесь возведут восемь зданий, где будет более 600 квартир. Кроме этого, планируется построить две многоуровневые парковки на 290 машиномест каждая.

В Заводском районе построят жилой комплекс из 8 зданий-4

К застройке приступят в четвертом квартале 2020 года. К слову, дома возведут для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Часть квартир предоставят Министерству внутренних дел.

# Строительство # общество # Фотофакт

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