В вузах Беларуси продолжается дополнительный набор на свободные места, оставшиеся после основного потока

Новости Беларуси. Второй шанс стать в ряды студентов и поступить на бюджет. В белорусских вузах продолжается дополнительный набор на свободные места, оставшиеся после основного потока.

Подать документы можно до 28 июля.

Недобор в вузах в этом году небольшой – всего по 1-3 человека. Так, по несколько мест осталось в университете имени Сахарова, Академии авиации, Витебском технологическом, Гомельском университете имени Скорины, Сельскохозяйственной академии и в нескольких других высших учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все сведения о вакантных местах можно узнать на сайтах вузов. Итоги дополнительного набора подведут уже в среду 29 июля.

Владимир Лукьяненко, ответственный секретарь приемной комиссии Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого:

Подают у нас абитуриенты не только Гомеля и Гомельского региона. Это Гродненская область, Брестская, Витебская и Могилевская. Со всей Беларуси ребята едут. Мы рады всем, всех принимаем. Иногородним мы без проблем даем общежитие на все время проживания. Так что ждем всех.