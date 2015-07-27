Прямой эфир

В вузах Беларуси продолжается дополнительный набор на свободные места, оставшиеся после основного потока

27 июля 2015 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второй шанс стать в ряды студентов и поступить на бюджет. В белорусских вузах продолжается дополнительный набор на свободные места, оставшиеся после основного потока.

Подать документы можно до 28 июля.

Недобор в вузах в этом году небольшой – всего по 1-3 человека. Так, по несколько мест осталось в университете имени Сахарова, Академии авиации, Витебском технологическом, Гомельском университете имени Скорины, Сельскохозяйственной академии и в нескольких других высших учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все сведения о вакантных местах можно узнать на сайтах вузов. Итоги дополнительного набора подведут уже в среду 29 июля.

Владимир Лукьяненко, ответственный секретарь приемной комиссии Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого:
Подают у нас абитуриенты не только Гомеля и Гомельского региона. Это Гродненская область, Брестская, Витебская и Могилевская. Со всей Беларуси ребята едут. Мы рады всем, всех принимаем. Иногородним мы без проблем даем общежитие на все время проживания. Так что ждем всех.

# общество # Вступительная кампания # Владимир Лукьяненко

Другие новости рубрики

Все новости
Самый сильный «дед» в мире Михаил Вербицкий: 64 года - ещё не предел для побед!
27 июля 2015 08:35

Самый сильный «дед» в мире Михаил Вербицкий: 64 года - ещё не предел для побед!

Как фермер-изобратель Василий Голуб стал легендой Любанского района и катал Дарью Домрачеву на самодельном дельтаплане
26 июля 2015 17:53

Как фермер-изобратель Василий Голуб стал легендой Любанского района и катал Дарью Домрачеву на самодельном дельтаплане

«Можно работать, было бы желание». Как белорусы ищут работу и сколько сегодня вакансий на рынке труда?
26 июля 2015 17:31

«Можно работать, было бы желание». Как белорусы ищут работу и сколько сегодня вакансий на рынке труда?