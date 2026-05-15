Белорусские и китайские врачи провели дистанционную операцию на расстоянии 6 тысяч километров

Уникальная операция: белорусские и китайские хирурги выполнили резекцию доли печени на расстоянии в 6 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление роботизированным комплексом MedBot велось из операционной Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, тогда как пациент находился на столе в Аларьской больнице Синьцзянского производственного и строительного корпуса.

MedBot – высокоточный робот, применяемый в ведущих клиниках для онкохирургии печени и поджелудочной железы. Несколько белорусских команд заранее проходили стажировки в Китае, чтобы освоить технологию.

Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Данная операция – это первый шаг в освоении онлайн-технологий при проведении оперативных вмешательств. Пациент находится в Китайской Народной Республике. Операционная бригада находится в Беларуси. Прежде всего, конечно, это демонстрация тех дружеских связей, которые, благодаря усилиям нашего Президента и председателя КНР, существуют между нашими странами.

С другой стороны, это признание того, что Беларусь входит в топ высокотехнологичных технологий, которые способны выполнять эти технологии. Ну и, конечно же, такие технологии были бы невозможны без качественного оборудования, в данном случае оборудования, которое произведено в Китае.

Белорусские специалисты подчеркивают: наличие нескольких роботических комплексов открывает возможность выполнять высокотехнологичные операции в разных регионах страны. Дистанционное управление позволит обучать региональные команды, расширять возможности межрайонных центров и проводить сложные вмешательства там, где раньше это было невозможно.