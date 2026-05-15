На территории Витебского района развернулись масштабные поисковые работы в рамках ежегодной вахты памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют самые разные люди: солдаты 52-го отдельного специализированного батальона Вооруженных Сил Беларуси, волонтеры, школьники и опытные поисковики из патриотических клубов.

Особое внимание лесному массиву у деревни Еремино – сюда участники экспедиции вернулись после прошлогодней остановки. Тогда исследователям удалось установить, что здесь находится захоронение 13-го медицинского батальона, с помощью специализированной техники подняты останки 40 бойцов Красной армии. Однако неблагоприятные погодные условия вынудили приостановить поиски – и вот весной команда вновь прибыла на место.

Матвей Данилов, учащийся гимназии №8 Витебска: Ребята поднимают бойцов, чтобы почтить память павших героев, которые отдали жизнь за своюРродину. И это очень благородное дело.

Андрей Шумель, представитель 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси:

Каждый раз, когда с этим работаешь, это вызывает сильные эмоции. Конечно, ты к этому привыкаешь, но все равно задумываешься об этом, что люди могли прожить долгую жизнь.

Дмитрий Болелов, председатель Витебского военно-исторического патриотического поискового клуба «Витебский рубеж»:

Пока не поднят последний из них – у нас не закончена война. Хотелось бы, чтобы наша республика всегда жила под мирным небом. Поэтому мы всегда привлекаем к военно-патриотическому воспитанию молодое подрастающее поколение, школьников, общественность. Сохраняем историческую память, не дадим оболгать ее всем тем, кто хочет это сделать.

В 2026 году география поисков расширилась: работы ведутся сразу в нескольких районах. К отрядам присоединились школьники профильных классов и участники нового отряда «Следопыт», созданного на базе 8-й гимназии Витебска. Вся полученная в ходе раскопок информация оперативно передается в прокуратуру – там дают правовую оценку событиям военных лет, помогая сохранить историческую правду.