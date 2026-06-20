В Витебске после реконструкции открылся лечебный корпус областной инфекционной больницы

Высококвалифицированная помощь для лечения тяжелых патологий. В Витебской областной клинической инфекционной больнице после реконструкции открыли лечебный корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Здание было построено в 1960-х годах. И материально-техническая база учреждения не соответствовала современным требованиям. Сейчас же под одной крышей разместились стационар, лаборатория и кафедра инфекционных болезней Гомельского медуниверситета. В новом корпусе созданы улучшенные условия для пребывания пациентов. Установлены аппараты МРТ и УЗИ. Реанимационное отделение оснащено центральной мониторной станцией. Она позволяет врачам удаленно контролировать состояние пациента. А в лаборатории специалисты могут выполнять все виды исследований по инфекционным заболеваниям.

Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы: Это и ПЦР-диагностика, и серологическая диагностика, и ИФА, и бактериологические анализы. Закуплен анализатор, который позволяет ускорить анализы бактериологические. За два дня мы можем получить результат, какая инфекция у пациента и чувствительность ее к антибактериальной терапии, что очень важно для лечения. Исход – это качество оказания медицинской помощи, это благоприятный исход для пациентов, уменьшение летальности и смертности от инфекционных заболеваний.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Те угрозы, которые сегодня в мире мы слышим через средства массовой информации, те инфекционные угрозы, которые идут, безусловно требуют сегодня иметь хорошую клиническую базу, которая будет диагностироваться, выявляться, заниматься и профилактикой в том числе, и лечением тяжелой инфекционной патологии.

Лечебные учреждения Витебской области регулярно дооснащаются высокотехнологичной техникой для диагностики и лечения. Так, до конца 2026 года планируется завершить реконструкцию поликлиники в Полоцке, а также ввести в эксплуатацию новый хирургический корпус областной клинической больницы.