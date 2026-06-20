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22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны

20 июня 2026 07:35
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Секунды, которые объединят белорусов в общей скорби и благодарности. 22 июня минутой молчания в стране почтят память погибших в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны-2

Ровно в полдень в эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Так в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны белорусы отдадут дань уважения подвигу победителей и почтят память павших героев и безвинных жертв фашизма.

# Великая Отечественная война

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