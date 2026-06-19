Доходы от экспорта медицинских услуг в Беларуси приблизились к 52 млн долларов за 2025-й

Грядущий профессиональный праздник белорусских медиков – повод нарисовать собирательный портрет национального здравоохранения. За 2025 год доходы от экспорта медицинских услуг в Беларуси приблизились к 52 миллионам долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, увеличившись с 2024-го почти на четверть, а за последние 5 лет этот рост составил около 50 %.

В числе самых востребованных у иностранцев направлений – трансплантология, онкология и иммунотерапия. В 2025 году за помощью к белорусским медикам обратились представители 158 стран. В топ-5 государств вошли Россия, Казахстан, Латвия, Туркменистан и Китай.

Таким образом, современная белорусская медицина – полноценная высокодоходная экспортооринтированная отрасль. Однако это вовсе не отменяет главный и неизменный приоритет национального здравоохранения – доступность, оперативность и высокое качество помощи для каждого белоруса.

Ежегодно в стране проводится около полумиллиона операций. При этом доля высокотехнологичных вмешательств стабильно высока. Около 500 трансплантаций и порядка 17 тысяч кардиологических операций – такова годовая планка на сегодня.