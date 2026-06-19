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Доходы от экспорта медицинских услуг в Беларуси приблизились к 52 млн долларов за 2025-й

19 июня 2026 17:09
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Грядущий профессиональный праздник белорусских медиков – повод нарисовать собирательный портрет национального здравоохранения. За 2025 год доходы от экспорта медицинских услуг в Беларуси приблизились к 52 миллионам долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, увеличившись с 2024-го почти на четверть, а за последние 5 лет этот рост составил около 50 %.

Доходы от экспорта медицинских услуг в Беларуси приблизились к 52 млн долларов за 2025-й-2

В числе самых востребованных у иностранцев направлений – трансплантология, онкология и иммунотерапия. В 2025 году за помощью к белорусским медикам обратились представители 158 стран. В топ-5 государств вошли Россия, Казахстан, Латвия, Туркменистан и Китай.

Таким образом, современная белорусская медицина – полноценная высокодоходная экспортооринтированная отрасль. Однако это вовсе не отменяет главный и неизменный приоритет национального здравоохранения – доступность, оперативность и высокое качество помощи для каждого белоруса.

Ежегодно в стране проводится около полумиллиона операций. При этом доля высокотехнологичных вмешательств стабильно высока. Около 500 трансплантаций и порядка 17 тысяч кардиологических операций – такова годовая планка на сегодня.

Доходы от экспорта медицинских услуг в Беларуси приблизились к 52 млн долларов за 2025-й-4

Ведение беременности и родовспоможение – здесь Беларусь входит в мировой топ. В стране создана сеть перинатальных центров с возможностями оказания помощи даже в нестандартных ситуациях. На этих высокотехнологичных площадках сегодня выхаживают новорожденных с массой, едва превышающей 500 граммов.

Еще один важный тренд в белорусском здравоохранении – равномерная сеть клиник, когда широкие возможности сосредоточены не только в столице и областных центрах. Реализовать правило «золотого часа», когда передать тяжелого пациента в руки профессионалов, вооруженных необходимой техникой и технологиями, можно максимально быстро.

Такова концепция межрайонных больниц. По сути, это сеть опорных клиник высокого уровня по всей стране. Сегодня в каждом регионе их несколько.

Республиканская акция «Белая Русь» медикам!» прошла в Минске.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси

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