В Великобритании военный, отец троих детей, к 81 году жизни сменил пол

Новости Великобритании. Джеймс Роуз говорит, что всю жизнь чувствовал себя не в своем теле. Сменить пол он решился только после семидесяти пяти лет.



Теперь его, вернее ее, зовут Рут Роуз. И она уверяет: абсолютно счастлива и ничуть не жалеет.

Четыре года назад Роуз начала принимать женские гормоны, а в июле прошла операция по удалению мужских половых органов.

После смены пола на британку обрушился шквал негативных отзывов. Общественность осуждает поступок своего соотечественника. Роуз на выпады недовольных никак не реагирует. Потому что убеждена, что все сделала правильно. И не скрывает: стать женщиной мечтала с девяти лет.



Джеймс Роуз (в интервью Mirror):

Когда у меня была жена, мне приходилось жить только наполовину: внешне я был мужчиной, но внутри себя я был женщиной. 42 года во мне пряталась замечательная женщина, я никогда не позволял жене узнать о моих чувствах.

Роуз прожил в браке 42 года. Кстати, профессию этот человек выбрал как раз мужскую: он был военным.

Вырастил троих детей, стал дедом. Правда, теперь внуки вынуждены переучиваться.



Джеймс Роуз (в интервью Mirror):

Восстановление после операции длилось 6 недель, и было достаточно болезненным. Но оно того стоило. Я не могу сказать, что теперь моя жизнь заключается в том, чтобы на каждом шагу рассказывать о том, что я стала леди. Но вы поймите, не было и дня с того момента как мне исполнилось 9 лет, чтобы я не думала о том, что родилась в другом теле. Мне очень помог мой доктор, который сказал: иди в клинику и сделай себе операцию уже в конце концов.

Роуз рассказывает, что друзья давно свыклись с тем, что он – это она.

Во время своей семейной жизни мужчина одевался, как положено его полу. А вот на встречах с друзьями надевал каблуки и платья. Как воспринимала такое поведение супруга Роуза, не сообщается. 11 лет назад он развелся.

Изучая работу генов, ученые сделали интересное наблюдение – оказывается, пол человека может напрямую влиять на качество памяти.

Например, у женщин гораздо хуже развита зрительно-пространственная память.

Поэтому многим девочкам в школе очень тяжело даются такие предметы как физика и химия, геометрия. Но зато у них быстрее происходит процесс опознавания.

Как именно пол влияет на память человека? Подробности вы узнаете из видео.