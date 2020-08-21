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В таких майках пришли в Москве на акцию в поддержку Александра Лукашенко

21 августа 2020 19:38
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Эти кадры программа Новости «24 часа» на СТВ получила из российской столицы. Немало москвичей 21 августа пришли к посольству нашей страны на акцию в поддержку братской Беларуси.  

В таких майках пришли в Москве на акцию в поддержку Александра Лукашенко-1

Участники выстроились в цепочку, на всех были надеты белые майки с изображением государственного флага Беларуси и портретом Президента нашей страны с надписями: «За Лукашенко! За братскую Беларусь!» Многие держали в руках красно-зеленые флажки с изображением государственного герба Беларуси.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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