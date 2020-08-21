В таких майках пришли в Москве на акцию в поддержку Александра Лукашенко

Эти кадры программа Новости «24 часа» на СТВ получила из российской столицы. Немало москвичей 21 августа пришли к посольству нашей страны на акцию в поддержку братской Беларуси.

Участники выстроились в цепочку, на всех были надеты белые майки с изображением государственного флага Беларуси и портретом Президента нашей страны с надписями: «За Лукашенко! За братскую Беларусь!» Многие держали в руках красно-зеленые флажки с изображением государственного герба Беларуси.