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В Солигорске прошла церемония открытия 51-го республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД

23 мая 2024 18:28
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Лучших инспекторов дорожного движения принимает Солигорск. Здесь проходит 51-й республиканский слет-конкурс отрядов ЮИД, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За звание лучших сражаются команды из всех областей Беларуси и Минска. Они победители отборочных этапов. Также на соревнования приехали представители России и Казахстана.

О самых ярких моментах церемонии открытия и программе слета расскажет Анна Куртасова.

В Солигорске прошла церемония открытия 51-го республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-1

Город шахтеров заиграл яркими красками. Сегодня здесь правят дети. Смех, веселье. Именно Солигорск нынче принимает 51-й республиканский слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения. Почти 500 ребят со всей страны. Они успешно прошли отборочные туры и вышли в финал.

В Солигорске прошла церемония открытия 51-го республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-4

Агата Филипович, участница 51-го республиканского слета-конкурса отрядов ЮИД (Брестская область):
Все не первый год участвуем в этом движении. Оно нам очень нравится. Ожидания, конечно, самые лучшие. Надеемся выложиться по полной.

В Солигорске прошла церемония открытия 51-го республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-7

К конкурсу ребята готовились не один год, чтобы показать достойный результат. Для ребят это не только соревнования, но и настоящий праздник. Самый яркий момент церемонии – парад техники Госавтоинспекции. Каждая команда отстаивает честь своего региона. Так, за Минскую область выступают школьники из Ждановичской средней школы. Конкурс имеет статус международного. Здесь также отряды ЮИД из России и Казахстана. В этой ярко-голубой форме – команда из Алматы. Ребята приехали в Беларусь впервые. Впечатлений много, да и показать есть что.

В Солигорске прошла церемония открытия 51-го республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-10

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Около двух с половиной тысяч учреждений образования имеют эти отряды, в которые вовлечены более 26 тысяч ребят. Эти ребята с полной самоотдачей проникаются вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.

В Солигорске прошла церемония открытия 51-го республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД-13

Слет-конкурс – это яркий итог учебного года и своего рода сдача экзамена по безопасности. Юных инспекторов встречали с песнями, танцами и напутствиями на победу. Сейчас ребята упорно борются за звание лучших инспекторов. Эстафеты проходят в лагере «Дубрава» Солигорского района. Победителя определят 24 мая. Кроме тестов и прохождения полосы препятствий, у участников – насыщенная культурная программа. Они увидят военную реконструкцию на территории урочища «Векерово», окунутся в историческое прошлое Несвижского замка и узнают, как добывают соль из карьеров.

Подробности в видео.

# Правила дорожного движения # общество # Вадим Гаркун

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