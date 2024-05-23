В Солигорске прошла церемония открытия 51-го республиканского слёта-конкурса отрядов ЮИД

Лучших инспекторов дорожного движения принимает Солигорск. Здесь проходит 51-й республиканский слет-конкурс отрядов ЮИД, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За звание лучших сражаются команды из всех областей Беларуси и Минска. Они победители отборочных этапов. Также на соревнования приехали представители России и Казахстана. О самых ярких моментах церемонии открытия и программе слета расскажет Анна Куртасова.

Город шахтеров заиграл яркими красками. Сегодня здесь правят дети. Смех, веселье. Именно Солигорск нынче принимает 51-й республиканский слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения. Почти 500 ребят со всей страны. Они успешно прошли отборочные туры и вышли в финал.

Агата Филипович, участница 51-го республиканского слета-конкурса отрядов ЮИД (Брестская область):

Все не первый год участвуем в этом движении. Оно нам очень нравится. Ожидания, конечно, самые лучшие. Надеемся выложиться по полной.

К конкурсу ребята готовились не один год, чтобы показать достойный результат. Для ребят это не только соревнования, но и настоящий праздник. Самый яркий момент церемонии – парад техники Госавтоинспекции. Каждая команда отстаивает честь своего региона. Так, за Минскую область выступают школьники из Ждановичской средней школы. Конкурс имеет статус международного. Здесь также отряды ЮИД из России и Казахстана. В этой ярко-голубой форме – команда из Алматы. Ребята приехали в Беларусь впервые. Впечатлений много, да и показать есть что.

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Около двух с половиной тысяч учреждений образования имеют эти отряды, в которые вовлечены более 26 тысяч ребят. Эти ребята с полной самоотдачей проникаются вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.