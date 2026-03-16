«В России это синоним качества». Павел Малков о белорусских продуктах питания
Начнем с экономики союзного пространства. Оно все активнее развивается на прямых связях между регионами. Такой формат позволяет быстрее запускать совместные проекты, расширять рынки сбыта и усиливать промышленную кооперацию – основу устойчивого развития в условиях внешнего давления. Речь уже идет не просто о торговле, а о более глубокой интеграции производств, технологий и компетенций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти вопросы 16 марта обсуждали в Минске. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Поводом для обсуждения стали как текущие результаты сотрудничества, так и перспективы его расширения.
Для всех российских регионов есть базовый райдер сотрудничества, и для каждого аутентичные предложения. Например, Рязанская область лежит сразу в бассейнах двух больших русских рек Волги и Дона. Много озер и рек. Есть даже с сугубо белорусским гидронимом Проня. Потенциал для мелиорации. А это основа для развития сельского хозяйства. Более полноводным товарооборот сделает сотрудничество в области стратегического союзного направления – станкостроения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если у вас будет желание посетить наши предприятия, пожалуйста, выбирайте любые предприятия, особое внимание обратите на станкостроение. Без станков нет ни автомобилей, ничего нет. Посмотрите, убедитесь в том, что мы умеем что-то делать. Наметьте то, что мы должны будем вам поставить. Читайте здесь.
Знаково, что в товарообороте Беларуси и Рязанской области растет именно доля технологичной продукции, продукты микроэлектроники. Новые вершины научного сотрудничества – беспилотная авиация, радиоэлектроника, биомедицина. Такое оно, насыщенное меню сотрудничества. А для большинства жителей региона белорусские бренды – это прежде всего вкусные и качественные продукты питания. Вот и вопрос от наших рязанских коллег своему губернатору про развитие сельского хозяйства.
Павел Малков, губернатор Рязанской области (Россия):
Огромные компетенции в сельском хозяйстве, по производству пищевой продукции есть в Беларуси. Я сказал сегодня Александру Григорьевичу, что, если говорить о продуктах питания, в России это синоним качества. Если белорусская, значит, точно качественная продукция. Есть что почерпнуть, есть в чем повзаимодействовать, поработать. В Рязанской области мы тоже особый приоритет, упор сейчас делаем на развитие сельского хозяйства.
Губернатор Рязанской области: Минск впечатляет! Ни одного уголка, в котором не видно хозяйского взгляда. Читайте здесь.
Еще непаханое поле деятельности. Но семена на нем куда глубже лишь экономических интересов. У антисанкционной сплоченности глубокие и глубинные корни совместной борьбы за экзистенциальные смыслы.
Александр Лукашенко:
180 человек где-то из Рязанской области сражались в Брестской крепости, тысячи рязанцев воевали и погибли. 4,5 тысячи погибло этих людей, защищая свою тогда землю. Поэтому я и говорю: вы должны чувствовать, что вы приехали к себе домой.
Это уже традиция, когда российские губернаторы начинают свой визит с возложения венка у монумента Победы. Все-таки это не элемент протокола, а нечто большее – скреповое. Вот такая она – поэтика простых и самых высоких нот сотрудничества.
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