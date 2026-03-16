«В России это синоним качества». Павел Малков о белорусских продуктах питания

Начнем с экономики союзного пространства. Оно все активнее развивается на прямых связях между регионами. Такой формат позволяет быстрее запускать совместные проекты, расширять рынки сбыта и усиливать промышленную кооперацию – основу устойчивого развития в условиях внешнего давления. Речь уже идет не просто о торговле, а о более глубокой интеграции производств, технологий и компетенций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти вопросы 16 марта обсуждали в Минске. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Поводом для обсуждения стали как текущие результаты сотрудничества, так и перспективы его расширения.

Для всех российских регионов есть базовый райдер сотрудничества, и для каждого аутентичные предложения. Например, Рязанская область лежит сразу в бассейнах двух больших русских рек Волги и Дона. Много озер и рек. Есть даже с сугубо белорусским гидронимом Проня. Потенциал для мелиорации. А это основа для развития сельского хозяйства. Более полноводным товарооборот сделает сотрудничество в области стратегического союзного направления – станкостроения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у вас будет желание посетить наши предприятия, пожалуйста, выбирайте любые предприятия, особое внимание обратите на станкостроение. Без станков нет ни автомобилей, ничего нет. Посмотрите, убедитесь в том, что мы умеем что-то делать. Наметьте то, что мы должны будем вам поставить. Читайте здесь. Знаково, что в товарообороте Беларуси и Рязанской области растет именно доля технологичной продукции, продукты микроэлектроники. Новые вершины научного сотрудничества – беспилотная авиация, радиоэлектроника, биомедицина. Такое оно, насыщенное меню сотрудничества. А для большинства жителей региона белорусские бренды – это прежде всего вкусные и качественные продукты питания. Вот и вопрос от наших рязанских коллег своему губернатору про развитие сельского хозяйства.

Павел Малков, губернатор Рязанской области (Россия):

Огромные компетенции в сельском хозяйстве, по производству пищевой продукции есть в Беларуси. Я сказал сегодня Александру Григорьевичу, что, если говорить о продуктах питания, в России это синоним качества. Если белорусская, значит, точно качественная продукция. Есть что почерпнуть, есть в чем повзаимодействовать, поработать. В Рязанской области мы тоже особый приоритет, упор сейчас делаем на развитие сельского хозяйства. Губернатор Рязанской области: Минск впечатляет! Ни одного уголка, в котором не видно хозяйского взгляда. Читайте здесь. Еще непаханое поле деятельности. Но семена на нем куда глубже лишь экономических интересов. У антисанкционной сплоченности глубокие и глубинные корни совместной борьбы за экзистенциальные смыслы.