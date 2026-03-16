Губернатор Рязанской области: Минск впечатляет! Ни одного уголка, в котором не видно хозяйского взгляда

Начнем с экономики союзного пространства. Оно все активнее развивается на прямых связях между регионами. Такой формат позволяет быстрее запускать совместные проекты, расширять рынки сбыта и усиливать промышленную кооперацию – основу устойчивого развития в условиях внешнего давления. Речь уже идет не просто о торговле, а о более глубокой интеграции производств, технологий и компетенций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти вопросы 16 марта обсуждали в Минске. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Поводом для обсуждения стали как текущие результаты сотрудничества, так и перспективы его расширения. Товарооборот между Беларусью и Рязанской областью растет пятый год подряд и уже приблизился к отметке в 300 миллионов долларов. В структуре взаимных поставок – металлопродукция, техника, нефтепродукты, товары аграрного сектора. При этом партнеры отмечают: нынешние показатели – лишь часть возможного потенциала. По словам Александра Лукашенко, серьезные возможности для роста открываются в промышленной кооперации, развитии машиностроения, строительстве, мелиорации и подготовке специалистов. Беларусь готова не только расширять поставки продукции, но и делиться технологиями и компетенциями. Какие новые точки роста могут появиться в сотрудничестве и за счет чего стороны рассчитывают заметно прибавить? Репортаж Евгения Пустового.

Территория березового ситца. Старейший центр Древней Руси, родина Есенина и главная альма-матер «крылатой гвардии». Высокая поэтика цивилизационной схожести и романтизм союзной интеграции присутствуют и в отношениях между Беларусью и Рязанской областью. Президент это подчеркнет особо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рад приветствовать вас, самую-самую глубинку российскую, где живут самые-самые братские люди нам в Минске. Я хочу, чтобы вы понимали, вы приехали в свой родной город. Мы всегда рады гостям, хотя их гостями не зовешь, из Российской Федерации. Читайте здесь. Действительно, в биографии многих белорусских военачальников присутствует Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, можно сказать, академия «голубых беретов». Впрочем, и сам губернатор региона совершает прыжки.

Павел Малков, губернатор Рязанской области (Россия):

Именные тельняшки не полагаются, но, конечно, тельняшка есть в Рязанской области. Рязань, как известно, столица ВДВ. Не иметь тельняшки было бы странно. Направления бывают разные, начиная от вопросов, приоритетных сейчас, помощи нашим воинским частям, заканчивая прыжками с парашютом. Без этого никуда. Глава государства спустил с неба на землю: а что с экономикой? Мы не подведем – с прицелом на понятийный аппарат региона – своих не бросаем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы были уверены: все, о чем ваша делегация, прибывшая в Минск, договорится с белорусами, мы выполним в срок. Читайте здесь. Рост товарооборота – ответ на санкции. Присмотрелись друг к другу еще внимательнее. А из-за конфликта на Ближнем Востоке сложности в мировой логистике – диверсифицировать не только рынки, но и ниши сотрудничества необходимо с самыми близкими партнерами. Для Павла Малкова нынешний визит в Беларусь в должности главы региона первый. Управленца впечатлила и встреча с автором союзной интеграции, и сам Минск.