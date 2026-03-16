Буллинг – болезнь XXI века! Как помочь ребенку, который подвергся травле – новый проект в Беларуси

Разговор на равных – новый проект по профилактике буллинга запущен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нередко именно в учебных коллективах подростки сталкиваются с одной из самых болезненных проблем современности. Травля способна нанести серьезный психологический удар. Сегодня в нашей стране выстраивают систему, где жестокости нет места. С детьми, педагогами и родителями проводят тематические встречи, разрабатываются методические рекомендации для школ. А новые инициативы охватывают все больше образовательных учреждений. Как формат разговора на равных поможет подросткам услышать друг друга и почему так важно не молчать? Ответы в материале Влады Родовской.

Влада Родовская, корреспондент:

Смех на переменах, первые контрольные... Школа – важная часть жизни любого ребенка, здесь он не только получает знания, но и учится взаимодействовать как со взрослыми, так и детьми. Правда, иногда общение в коллективе с безобидными шутками может привести к настоящей травле. Буллинг – болезнь XXI века.

Травлю психологи разделяют на несколько видов: прямой буллинг – когда к ребенку применяется открытое насилие и жестокость, летят угрозы и унижения через интернет. Второй вариант – косвенный. Про жертву распускают слухи и делают все, чтобы изолировать от коллектива. И в каждом случае травля имеет долгосрочные последствия. В нашей стране об этой проблеме не молчат. В столичной гимназии № 37 нашли свой способ сохранять в стенах школы дружественную атмосферу. Как с родителями, так и с ученикам постоянно ведут профилактические беседы. А на каждом этаже учреждения оборудованы интерактивные зоны.