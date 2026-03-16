Буллинг – болезнь XXI века! Как помочь ребенку, который подвергся травле – новый проект в Беларуси
Разговор на равных – новый проект по профилактике буллинга запущен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нередко именно в учебных коллективах подростки сталкиваются с одной из самых болезненных проблем современности. Травля способна нанести серьезный психологический удар.
Сегодня в нашей стране выстраивают систему, где жестокости нет места. С детьми, педагогами и родителями проводят тематические встречи, разрабатываются методические рекомендации для школ. А новые инициативы охватывают все больше образовательных учреждений.
Как формат разговора на равных поможет подросткам услышать друг друга и почему так важно не молчать? Ответы в материале Влады Родовской.
Влада Родовская, корреспондент:
Смех на переменах, первые контрольные... Школа – важная часть жизни любого ребенка, здесь он не только получает знания, но и учится взаимодействовать как со взрослыми, так и детьми. Правда, иногда общение в коллективе с безобидными шутками может привести к настоящей травле. Буллинг – болезнь XXI века.
Травлю психологи разделяют на несколько видов: прямой буллинг – когда к ребенку применяется открытое насилие и жестокость, летят угрозы и унижения через интернет. Второй вариант – косвенный. Про жертву распускают слухи и делают все, чтобы изолировать от коллектива. И в каждом случае травля имеет долгосрочные последствия. В нашей стране об этой проблеме не молчат.
В столичной гимназии № 37 нашли свой способ сохранять в стенах школы дружественную атмосферу. Как с родителями, так и с ученикам постоянно ведут профилактические беседы. А на каждом этаже учреждения оборудованы интерактивные зоны.
Ольга Иванашко, педагог-психолог гимназии № 37 Минска:
Эта зона «Совиная мудрость». Когда ребенок в какой-то кризисной ситуации не может найти ответ, он может обратится к нашей мудрой сове и найти ответ, что ему сделать в этой ситуации. Это место, где можно получить пароль, фразу, подсказку для выхода из сложной ситуации. Эти советы помогали нам создавать дети, которые являются нашими волонтерами. Потому что совет друга – это более добрый совет, к которому прислушиваются сверстники.
В работе с тонкой душевной организацией ребенка нет мелочей. К каждому важно найти подход, уметь достучатся и объяснить. Для этого все учителя гимназии прошли психологическую подготовку. И такая система дает свои плоды: подростки знают, что стоит за издевательствами и унижениями. И не допускают этого в своих классах.
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