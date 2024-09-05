В районах Минской области приступили к уборке кукурузы на зерно

В Минской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Намолочено свыше 15 тысяч тонн. Средняя урожайность – 94 центнера с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Агрофирма «Лучники» Слуцкого района культура не первый год показывает хороший результат. Поэтому площади под царицу полей ежегодно увеличивают – в этом отвели 1,5 тысячи гектаров. Из них 400 – на зерно. Благодаря грамотным технологиям подкормки кукуруза выросла сочная и наполненная витаминами и полезными веществами. Урожайность – около 100 центнеров с гектара. С полей зерно отправится на сушку и плющение.

Юрий Андреенко, механизатор сельхозпредприятия «Агрофирма «Лучники»:

Убираем. На две недели раньше начали уборку кукурузы. В прошлом году, наверное, 20 сентября только начали. В этом году мы все как-то заранее. И зерновые, и кукурузные. Намолачиваю 100-130 тонн.

Параллельно в хозяйстве ведется уборка кукурузы на силос. Задача аграриев – обеспечить качественным кормом поголовье крупного рогатого скота на предстоящую зимовку.

Геннадий Вечер, директор сельхозпредприятия «Агрофирма «Лучники»:

На сегодняшний день у нас заготовлено 120 % сенажа и на условную голову заготовлено 20 кормовых единиц, что на 5 кормовых единиц больше аналогичного периода прошлого года. На зимовку у нас, в принципе, с кормами проблем нет.