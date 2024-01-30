Газовая война в НАТО: почему США хотят оставить ЕС без американского СПГ?

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин рассуждает о газовой войне, которая разгорается между Вашингтоном и Брюсселем. Суть в том, что Белый дом принял решение о заморозке новых газовых месторождений, также было заявлено о приостановке выдачи лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Против этого решения уже выступила Торговая палата США, а также бизнес-ассоциации Японии и Евросоюза. В настоящий момент поставки американского СПГ в Европу составляют около половины импорта газа, и Брюссель планировал, что доля американского СПГ будет расти и дальше, замещая российские энергоносители. О том, как новая ситуация на газовом рынке отразится на военно-политической обстановке, смотрите далее.

Андрей Лазуткин, политолог:

Задача США – сохранять контроль над Германией. Сегодня там слабое и непопулярное правительство, и есть все шансы, что новая коалиция (неважно, придет она на досрочных выборах или в 2025 году – по графику) нормализует отношения с Россией. До этого момента США попытаются сделать так, чтобы как можно больше энергоемкой промышленности убежало из Германии в Штаты. Так они влияют на внутреннюю политику: чем меньше будет тех, кому нужен дешевый российский газ, тем меньше будет спонсоров и сторонников у новой немецкой власти.

Отсюда же странные действия США в Йемене. С одной стороны, они вроде обещали военную операцию, а с другой – Красное море – это не только канал для мировой торговли, но и самый короткий путь для танкеров из Саудовской Аравии в Европу, которые снабжают газом и нефтью европейскую часть НАТО. Чем меньше таких танкеров попадает в ЕС, тем выше риски для промышленности и тем дороже газ и нефть для потребителя. Поэтому конфликт в Палестине не торопятся заканчивать «решительным ударом», и даже озвучен горизонт до 2025 года, который совпадает с выборами в Германии.

Андрей Лазуткин:

Почему тогда Германия поддерживает Израиль и даже не пытается занять нейтральную позицию по Палестине? Тут надо вспомнить, как после начала СВО Германия пыталась купить сжиженный газ в Катаре, но получила отказ. Была странная история, когда сборная ФРГ приехала в Катар не играть в футбол, а поддерживать права ЛГБТ в мусульманских странах, это полное неуважение местных традиций. А потом, когда глава МИД ФРГ ездил договариваться по газу в Катар, ему не только не дали контракт, но даже не захотели встречать на выходе из самолета. То есть немцев еще до нынешнего конфликта в Палестине рассорили с арабскими поставщиками. Газ им теперь брать просто негде, потому что «Северные потоки» взорваны, в Красном море Йемен блокирует перевозки, а с арабами отношения окончательно испорчены из-за поддержки войны в Палестине.

Остается последняя соломинка – это ветка газопровода через Украину. Контракт Украины с «Газпромом» действует до конца этого года, газ оттуда получает Словакия, Венгрия, Австрия и Германия. Но Киев уже заявил, что не будет продлять контракт – это такая форма шантажа: они давят на ФРГ, чтобы те выделяли больше денег на войну. А американцам без разницы: или немцы потратят ресурсы на более дорогой газ, или отдадут те же деньги Киеву – главное, чтобы Германия была в минусе. Последний источник, на который могла рассчитывать ФРГ, – американский сжиженный газ. Но тут плохие новости приходят из США, что новые месторождения газа будут заморожены якобы из-за проблем с экологией, избиратель хочет дышать чистым воздухом. Если бы у власти точно оставались демократы, так бы не поступали, СПГ добывали бы больше, это был бы поводок для Европы, и за 5-8 лет американцы бы начали полностью снабжать Евросоюз. Кстати, Трамп вроде бы делал то же самое, но у него была идея не воевать с Россией, а разделить европейский рынок газа условно пополам. Но администрация Байдена хочет себе все, и полный контроль над Европой, поэтому они так вложились в войну в Украине.

Кроме крупных стран на рынке газа есть игроки поменьше, например, Польша. Когда в сентябре 2022-го взорвали «Северные потоки», нынешний польский министр иностранных дел Радослав Сикорский написал благодарность американцам: «Спасибо, США». Вот так люди делают карьеру – был в отставке, а теперь снова министр. Дело в том, что у Польши есть собственный проект, называется он «Балтийская труба», Baltic Pipe. Этот газопровод ввели в строй ровно в тот же месяц, когда взорвали «Северный поток». Совпадение, правда? Задумка была в том, что Польша будет качать газ из совместных месторождений в Норвегии и Дании, а затем брать этот газ не себе, это слишком дорого, а перепродавать другим странам ЕС.