В преддверии Дня медсестры в Минске выбрали лучшего помощника врача

Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшего помощника врача. Ею стала Алена Гринюк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В конкурсе принимали участие медсестры и фельдшеры. В первом этапе работникам здравоохранения предстояло продемонстрировать практические навыки оказания первой помощи и ответить на тестовые вопросы. Второй этап творческий. На сцене участники показали свои таланты – хореографические и вокальные номера.

Символично, что конкурс прошел в преддверии Дня медицинской сестры, который отмечают 12 мая.

Анастасия Чикишева, помощник врача по амбулаторно-клинической практике 33-й городской студенческой поликлиники:

Конкурс очень прекрасно организован, мне все очень нравится. Он дает прекрасную возможность проявить себя, свой талант. Также больше сблизиться с коллективом, потому что все номера вот сейчас, на втором этапе, мы готовили со своим коллективом. Все нам помогали. Мы показывали номер: я танцевала, а девочка со мной вместе пела.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского союза работников здравоохранения:

Когда на прием приходит пациент, первый, с кем он сталкивается, – с помощником врача, который собирает данные, спрашивает, какие проблемы по состоянию здоровья. И в дальнейшем, конечно, помогает доктору при проведении лабораторных и других обследований.