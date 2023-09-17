«В полной мере осознавать историю». Фильм «На другом берегу» нашёл отклик у зрителей – вот что они говорят

Новости Беларуси. Наглядно о том, как важно беречь свою культуру, свой язык и оставаться преданным Родине, рассказывает картина «На другом берегу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни фильм можно увидеть на больших экранах.

Лента Национальной киностудии «Беларусьфильм» повествует о событиях 1925-го, когда западная часть нашей страны оказалась присоединенной Рижским мирным договором к Польше. О временах, когда белорусам приходилось бороться за сохранение своей национальной идентичности. Картина, снятая в лучших традициях отечественного кино, оказалась близка и понятна зрителю.

Николай Оксютчик, судья экономического суда Минской области:

Я надеюсь, что таких фильмов будет становиться все больше. Потому что именно через такие фильмы мы начинаем в полной мере осознавать именно свою историю, белорусскую историю, не привнесенную кем-то другим.

Надо всегда знать свою историю, поддерживать память. Самое главное, и для молодежи, которая еще не вникла в суть нашей истории. И я смотрю, молодежи много идет, тоже великое качество у людей есть.