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«В полной мере осознавать историю». Фильм «На другом берегу» нашёл отклик у зрителей – вот что они говорят

17 сентября 2023 14:23
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Новости Беларуси. Наглядно о том, как важно беречь свою культуру, свой язык и оставаться преданным Родине, рассказывает картина «На другом берегу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни фильм можно увидеть на больших экранах.

«В полной мере осознавать историю». Фильм «На другом берегу» нашёл отклик у зрителей – вот что они говорят-1

Лента Национальной киностудии «Беларусьфильм» повествует о событиях 1925-го, когда западная часть нашей страны оказалась присоединенной Рижским мирным договором к Польше. О временах, когда белорусам приходилось бороться за сохранение своей национальной идентичности. Картина, снятая в лучших традициях отечественного кино, оказалась близка и понятна зрителю.

«В полной мере осознавать историю». Фильм «На другом берегу» нашёл отклик у зрителей – вот что они говорят-4

Николай Оксютчик, судья экономического суда Минской области:
Я надеюсь, что таких фильмов будет становиться все больше. Потому что именно через такие фильмы мы начинаем в полной мере осознавать именно свою историю, белорусскую историю, не привнесенную кем-то другим.

«В полной мере осознавать историю». Фильм «На другом берегу» нашёл отклик у зрителей – вот что они говорят-7

Надо всегда знать свою историю, поддерживать память. Самое главное, и для молодежи, которая еще не вникла в суть нашей истории. И я смотрю, молодежи много идет, тоже великое качество у людей есть.

«В полной мере осознавать историю». Фильм «На другом берегу» нашёл отклик у зрителей – вот что они говорят-10

Напомним, историческую драму можно будет увидеть в прокате до 29 сентября.

«На другом берегу». Стартует премьерный показ картины «Беларусьфильма» о событиях в Западной Беларуси. Подробности.

# Кино # общество # Фотофакт

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