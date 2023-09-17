Новости Беларуси. Наглядно о том, как важно беречь свою культуру, свой язык и оставаться преданным Родине, рассказывает картина «На другом берегу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни фильм можно увидеть на больших экранах.
Новости Беларуси. Наглядно о том, как важно беречь свою культуру, свой язык и оставаться преданным Родине, рассказывает картина «На другом берегу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни фильм можно увидеть на больших экранах.
Лента Национальной киностудии «Беларусьфильм» повествует о событиях 1925-го, когда западная часть нашей страны оказалась присоединенной Рижским мирным договором к Польше. О временах, когда белорусам приходилось бороться за сохранение своей национальной идентичности. Картина, снятая в лучших традициях отечественного кино, оказалась близка и понятна зрителю.
Николай Оксютчик, судья экономического суда Минской области:
Я надеюсь, что таких фильмов будет становиться все больше. Потому что именно через такие фильмы мы начинаем в полной мере осознавать именно свою историю, белорусскую историю, не привнесенную кем-то другим.
Надо всегда знать свою историю, поддерживать память. Самое главное, и для молодежи, которая еще не вникла в суть нашей истории. И я смотрю, молодежи много идет, тоже великое качество у людей есть.
Напомним, историческую драму можно будет увидеть в прокате до 29 сентября.
«На другом берегу». Стартует премьерный показ картины «Беларусьфильма» о событиях в Западной Беларуси. Подробности.