Почему для всех белорусов важен День народного единства? Рассказал Олег Романов

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Никита Рачиловский, СТВ:

Сила народа в единстве. А белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны под руководством нашего Президента Александра Лукашенко. Сегодня, 17 сентября, мы празднуем День народного единства. Это важная дата для каждого белоруса. Подвиг наших предков сыграл ключевую роль в истории нашей страны и ее становлении. Именно о Дне народного единства мы и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Олег Романов. Внешнеполитические вызовы помогли сплотиться белорусскому народу Никита Рачиловский:

Беларусь сегодня празднует День народного единства. Это новый, но уже значимый праздник для всей страны. Расскажите, пожалуйста, что он значит лично для вас.

Олег Романов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Для меня он значит многое. Во-первых, это праздник, который был в нашей семье таковым еще до его официального объявления. Моя бабушка жила при панской Польше до 1939 года и часто рассказывала нам, как им жилось. И я понимал, что тогда в нашей семье освободительный поход Красной армии по-настоящему был праздником для моей семьи, для моей бабушки. Если говорить о дне сегодняшнем, то здесь сплелись и исторические смыслы, но и смыслы нашей современности. Ведь я как философ очень хорошо понимаю, что любое общество нуждается в единстве. Несмотря на то, что все мы различные, у нас есть свои черты характера, свое мировоззрение, но если человек принадлежит какому-то обществу, какому-то народу, то он должен иметь те признаки, которые для него характерны, которые позволяют ему жить, действовать, взаимодействовать с другими людьми в этом обществе. И вот День народного единства как раз и подчеркивает вот эту необходимость. Необходимость нам всем иметь единое основание, единые принципы жизнедеятельности. Никита Рачиловский:

А как вы оцениваете консолидацию нашего общества с учетом непростых внешнеполитических вызовов? Олег Романов:

Я думаю, что как раз эти внешнеполитические вызовы где-то и помогли сплотиться. В частности, наши люди остро почувствовали, что война – это не что-то абстрактное. Это вполне конкретные вещи с гибелью людей, с искалеченными, с мобилизованными мужчинами, которые уходят из семьи, с разрушением городов и сел. И вот все это позволило, наверное, более глубоко и более сердечно, всем сердцем оценить то, что мы имеем, а имеем мы мир, процветание, безопасность. И все эти блага были созданы руками наших людей, белорусского народа. И вот как раз в этих непростых внешнеполитических условиях, условиях тех вызовов, которые брошены нашей стране, единство становится еще более и ценным, и необходимым. Почему белорусы выстояли в 2020 году? Никита Рачиловский:

Как говорил Президент, если бы 2020 года не случилось, его нужно было бы придумать. Олег Романов:

Наверное да, хоть это парадоксальное такое суждение, но в нем есть своя правота.

Никита Рачиловский:

Нашу страну уже пытались уничтожить изнутри, используя весь спектр методов цветных революций. Мы выстояли. Чтобы не повторить этих событий, мы пересмотрели общественные отношения. А что на сегодня реально сплачивает и объединяет? Какие практики действительно эффективны? Олег Романов:

Я думаю, весь комплекс тех мероприятий, которые проводятся в нашей стране, имеет свой эффект. Во-первых, это новая информационная политика, более наступательная, более плотная. Я имею в виду, что в единицу времени мы генерируем гораздо больше значимой информационной продукции, которая важна для людей, которая позволяет в режиме реального времени получать информацию о том, что происходит в нашем обществе. Это новая историческая политика, когда мы не стесняемся говорить о своей истории, о трагических и великих страницах нашего прошлого. И если даже кому-то они не совсем приятны, то это нас не останавливает. Почему? Потому что историческая правда, историческая истина является для нас одной из высших ценностей. Прошлый год был объявлен Годом исторической памяти. Далее это более активная внешняя политика нашего государства, ее направленность в полной мере соответствуют интересам белорусского народа. Изменения в системе образования, изменения в работе общественных объединений, политических партий, государственного аппарата. В своей совокупности все эти изменения, все эти процессы и позволяют белорусскому обществу выйти на более высокий уровень своего развития, стать более консолидированным. «Одной из особенностей политической культуры Беларуси является повседневная работа с людьми»

Никита Рачиловский:

Можно сказать, что гражданское общество, наша сфера образования, идеологическая работа получили второе дыхание, новый вектор направления, мы стали более тщательно работать с нашими гражданами, с молодежью, чтобы не допустить этих событий. Олег Романов:

Совершенно верно. Я полностью поддержу вашу мысль. Хочу сказать, что одним из брендов, одной из особенностей политической культуры Беларуси является повседневная работа с людьми. Не только во время электоральной кампании, не только тогда, когда надо за кого-то проголосовать или агитировать, а диалоговые площадки, круглые столы, открытые диалоги, иные формы работы в трудовых коллективах, в студенческих аудиториях, в школьных классах. Это повседневная часть нашей работы. Если только взять «Белую Русь», мы в прямом смысле тысячи таких встреч проводим ежегодно. Я думаю, что может даже и близко к этому в течение месяца, если брать всю нашу организацию во всей стране. Так вот, этот непосредственный контакт дорогого стоит, потому что одно дело, когда кто-то там тебе в телевизоре говорит или где-нибудь в Telegram-канале, а другое дело, когда ты приходишь и видишь человека, его эмоцию, его убежденность. Ты можешь задать ему вопрос и посмотреть на его реакцию. Ведь многие люди так и проверяют. Они смотрят, насколько человек сам верит в то, о чем он говорит. Если действительно убежденный спикер, умный, знающий, он может большой эффект оказать на умы людей. Никита Рачиловский:

Накануне Дня народного единства состоялось большое количество акций, мероприятий, автопробегов. На ваш взгляд, объединяют ли такие мероприятия наше общество?

Олег Романов:

Я думаю, что да. Дело в том, что наилучшим образом людей объединяет деятельность. И если люди в совместной деятельности, причем такой, которая приносит радость, в которую, возможно, они вовлекаются всей семьей, такого рода активности, такого рода акции действительно позитивно влияют на построение общественных отношений, на формирование эмоционального климата в нашей стране. Конечно, я далек от мысли, что только вот такими активностями мы можем сформировать патриотизм. Это очень сложный процесс. Здесь должна быть значимая образовательная составляющая, информационное воздействие на человека, иные формы работы. Но то, что акции, где подразумевается действие, подразумевается совместное участие в какой-то активности, в том, что они важны, я не сомневаюсь. Как в Польше относятся ко Дню народного единства? Никита Рачиловский:

Ни для кого не секрет, что в Польше этот праздник воспринимается с особой долей негатива, неприязни. Как вы считаете, есть ли в польском обществе желание и настроение реваншизма и вернуть себе Восточные Кресы? Олег Романов:

Если говорить об отношении наших соседей, в том числе и Польши, я об этом сказал выше, что сейчас мы в гораздо меньшей степени ориентируемся на то, как отреагируют наши соседи тогда, когда мы уверены в своей правоте, когда вообще это наше внутреннее дело. Какой праздник праздновать, какой день чтить и смыслы какого события обсуждать и праздновать. И поэтому первое, что я хочу сказать, что это дело суверенного государства – определять свои государственные праздники и праздничные дни. Что касается их амбиций, их устремленности в будущее, я думаю, что у определенной части, я бы даже не сказал, что польского народа, не буду утверждать это, но то, что у определенной части польского истеблишмента, польской политической элиты есть эти устремления, я в этом не сомневаюсь. Это часть польской политической культуры – формирование великой Польши от моря до моря, в построении государства, которое вбирает в себя те земли, которые они исторически считали своими, а именно земли первой Речи Посполитой до разделов Польши. Эта идея присутствует в польском политическом сознании и даже бессознательном. Поэтому, я думаю, что исключать такого рода устремления в будущем мы не можем.