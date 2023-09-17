«Меня эмоции сегодня переполняют!» Минской епархии Белорусской православной церкви – 230 лет

Новости Беларуси. В День народного единства в столице проходят торжества по случаю 230-летия Минской епархии Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началось празднование с литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе. Специально к юбилею были доставлены иконы Божией Матери «Барколабовская» и «Жировичская», а также Крест Преподобной Евфросинии Полоцкой. Поклониться особо почитаемым святыням в Беларуси можно будет на протяжении всего дня.

Мы сегодня можем прикоснуться к этим святыням, поклониться, помолиться. Это огромная радость, конечно, для нас, для всех.

Есть такое изречение: поставь Бога на первое место – все остальное станет на свои места. Дай Бог постараться это сделать, помоги нам в этом Господь.

Меня эмоции сегодня переполняют. Я рада, что есть такой праздник, что люди собираются. Сейчас в храме негде встать, столько людей сегодня пришло. Я очень-очень рада этому.

Продолжилось празднование на территории Верхнего города, здесь верующих встречает тематическая ярмарка, где можно отведать монастырскую выпечку и мед, приобрести книги и подарки близким. Для юных зрителей организовали батлеечный спектакль. Все желающие смогут поучаствовать в православном квесте, стартует он каждые 30 минут. Праздничная локация будет работать на протяжении всего дня.