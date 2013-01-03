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В ночь с 3 на 4 января белорусы увидят звездопад

03 января 2013 10:54
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Новости Беларуси. Загадать желание можно не только в новогоднюю ночь, но и сегодня. Первый звездопад наступившего года увидят белорусы с 3 на 4 января. Правда, он будет менее ярким, чем декабрьский.

Если небо будет чистым, в час мы увидим до 40 «падающих звезд». Это мелкие частицы распавшейся кометы, которые стали шлейфом одного из мощных метеорных потоков - Квадрантиды. Первый звездный дождь продлится несколько часов. А время для загадывания желаний лучше всего выбирать ближе к утру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос

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