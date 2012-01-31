Новую малочна-таварную ферму пабудавалі ў сельскагаспадарчым цэнтры «Вялічкавічы»

36 мільярдаў рублёў – інвестыцыі «Беларуськалія». Сем год таму прадпрыемства далучыла да сябе стрытную гаспадырку і ўжо сёння сярэдні ўдой на карову тут нават выйшэйшы, чым па ўсім Салігорскім раёне. Бяспрывязнае ўтрыманне жывёлы і сучасныя тэхналогіі даення – у спецыяльных залах «карусель» і «тандэм» – даюць станоўчыя вынікі.
Да слова, новая малочна-таварная ферма – толькі першая ластаўка ў далейшым развіцці сельгасцэнтра. Да 2015 года тут плануюць стварыць аграпрамысловы комплекс, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».