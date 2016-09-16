«В нашем доме поселился…»: сосед-вуайерист пугает минчанку

Старый анекдот. Женщина моется в ванной. И вдруг замечает, что ее сосед по коммунальной квартире подсматривает за ней в смотровое окошко. Она ему гневно кричит: «Ты что, голой женщины не видел?!» «Нужна ты мне! Я смотрю, чьим ты мылом моешься!» Героиня этого сюжета также возмущается, что за ней подсматривают. Соседей, как и родителей, не выбирают. И везёт с ближними далеко не каждому. Эффектная девушка, минчанка Виктория Зуйкова, с недавних пор живёт с мамой, пекинесом Соней и… в страхе. Размеренную жизнь в столичной «хрущёвке» будоражит сосед по тамбуру, который любит подсматривать. Виктория Зуйкова:

Я ещё обнаружила, что он пользуется камерой, встроенной в дверной глазок, потому что стал очень часто нас вызывать участковый по поводу того, что моя мама, якобы, выкручивает лампочки, которые вкручивает ЖЭС. И что я, якобы, заливаю прожектор неоднократно краской. Поэтому я узнала, что за нами наблюдают.

На контакт любопытный сосед не выходит, но уже в тамбуре заметно, что у мужчины больше двух пар глаз. Чтобы лучше видеть, вместо лампочки над входной дверью сосед повесил массивный прожектор. Всё происходящее у его дверей, как и у дверей соседей, он записывает на камеру, а из «захватывающего», в кавычках, видео делает увлекательные сюжетики, которые прилагает к жалобам в милицию. Виктория Зуйкова:

Мне пришла повестка в суд, и в суде я смогла ознакомиться с делом и пока ещё дело находится в процессе, потому что сосед не является в суд. Претензия состоит в том, что, якобы, я залила его прожектор, его личное имущество повредила краской. Хотя это была не краска, а средство от тараканов. Известная натурщица и модель, Виктория всерьёз беспокоится, что соседа интересует не только неприкосновенность жилья, но и частная жизнь столичной леди. Виктория Зуйкова:

Это очень неприятно, поэтому я к вам и обратилась – чтобы вы помогли мне. Хотелось бы установить: в соответствии с каким законодательством (административным, правовым) возможна установка видеокамеры в дверной глазок, какие технические параметры установки этой видеокамеры и, вообще, что можно самостоятельно устанавливать, без согласования с какими-либо структурами в тамбуре общего пользования и надо ли согласовывать это с соседями. По закону, увы, Виктория не вправе запретить соседу производить видеосъемку в тамбуре – ведь это место общего пользования и такое видео целесообразно с точки зрения безопасности. А вот для вуайеристов, иначе говоря, любителей наблюдать за пикантными сценами, у Фемиды плохие новости.

Виктория Осипова, адвокат:

Если соседка считает, что таким образом незаконно собираются сведения о её частной жизни, то в данном случае она имеет право обратиться в органы по охране правопорядка – в милицию – и написать заявление о том, чтобы была проведена проверка, поскольку она считает, что совершено преступление, предусмотренное статьёй 179 Уголовного кодекса Республики Беларусь А Виктория, как ясно из ее повествования, уверена, что в ее личную жизнь грубо вторгаются без спроса и разрешения! Виктория Осипова, адвокат:

Данной статьёй предусмотрена ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни без согласия лиц, в отношении которых эти сведения собираются. Демонстрация этих изображений третьим лицам, выставление этих изображений на всеобщее обозрение – это всё будет считаться нарушением её личных нематериальных благ. Ответственность, предусмотренная по данной статье – вплоть до 3 лет лишения свободы. Кстати, камера, встроенная в дверной глазок соседа Виктории, на рынке систем видеонаблюдения считается ненадёжной, потому как высокой чёткостью снятое изображение не отличается.

Михаил Дубинин, директор компании по продаже систем видеонаблюдения:

Данный видеоглазок имеет низкий функционал и не получил широкого распространения у белорусских покупателей. Более распространены стандартные системы видеодомофонов с хорошей антивандальной вызывной панелью, хорошим качеством монитора. Это самый бюджетный вариант для тех людей, которые не могут позволить себе что-то более качественное. Исходя из народной мудрости «Клин клином вышибают», мы бы посоветовали Виктории в ответ на видеослежение соседа организовать свое собственное. Только более качественное. Михаил Дубинин, директор компании по продаже систем видеонаблюдения:

Отличаются они, в первую очередь, качеством матрицы – это тот элемент, который отвечает за качество картинки. Отличаются они и дальностью ИК-подсветки, которая отвечает за качество изображения в ночное время.