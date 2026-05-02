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Новый проект СТВ и НАН Беларуси «Навигация памяти»! История легендарного летчика Антона Алехновича

02 мая 2026 18:11
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Знаки памяти – они повсюду. На трассе М-1 Брест – Минск – граница России появились желтые билборды с именами уроженцев Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имя, место рождения – и часто за этим только короткая строка.

Но за каждой такой строкой – судьба и подвиг, который нельзя проехать мимо. Поэтому телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук запустили цикл сюжетов, где каждый такой знак становится точкой маршрута к живой истории человека.

Это проект «Навигация памяти» – когда дорога превращается в повод остановиться и услышать, кем были эти люди и какой ценой имена оказались в истории.

Сегодня – рассказ о Герое Советского Союза Антоне Адамовиче Алехновиче.

# История

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