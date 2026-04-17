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На чем сделали акценты в программе развития Минска до 2030 года? Ответил депутат

17 апреля 2026 14:25
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Как сегодня развивается промышленность Минска, какие решения уже работают, а какие еще предстоит реализовать, и что это дает городу и его жителям, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – депутат Минского городского Совета депутатов Александр Скорина.

Ольга Шерснева, СТВ:
В конце марта Мингорсовет утвердил программу развития столицы до 2030 года. Вы участвовали в обсуждении этой программы. И если говорить просто, на чем сделан акцент?

На чем сделали акценты в программе развития Минска до 2030 года? Ответил депутат-2

Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Что касается приоритетов, их шесть. Я как депутат Минского городского совета выделил бы создание комфортной и качественной среды для жизни. Строительство жилья, дорог. Как представитель системы Министерства промышленности я бы выделил приоритет технологического развития, цифрового развития, эффективности инвестиций, инновационного развития экономики, энергоэффективности. 

Как гражданин Республики Беларусь я бы выделил приоритет демографической безопасности, здорового образа жизни. Как отец я бы выделил приоритет развития человеческого потенциала. Ну и, конечно же, развитие туризма, безопасность – это наш фундамент, это основа. 

Депутат Мингорсовета рассказал, на что будет направлен бюджет Минска в 2026 году. Читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Интервью

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