На чем сделали акценты в программе развития Минска до 2030 года? Ответил депутат

Как сегодня развивается промышленность Минска, какие решения уже работают, а какие еще предстоит реализовать, и что это дает городу и его жителям, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – депутат Минского городского Совета депутатов Александр Скорина.

Ольга Шерснева, СТВ:

В конце марта Мингорсовет утвердил программу развития столицы до 2030 года. Вы участвовали в обсуждении этой программы. И если говорить просто, на чем сделан акцент?