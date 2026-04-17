Пляжи Беларуси откроются с 1 мая – в стране завершают подготовку к купальному сезону

Чистые пляжи, исправные шезлонги и строгий контроль ОСВОДа. В Столбцовском районе завершают финальные приготовления к купальному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Беларуси он стартует 1 мая. А чтобы отдых у воды был не только приятным, но и безопасным, специалисты инспектируют каждый метр прибрежной зоны. Где в районе официально разрешат окунуться в 2026 году и какие сюрпризы готовят для отдыхающих, знает Татьяна Волынчик.

Пляжи активно готовят к приему отдыхающих. Коммунальщики Столбцовского района уже взялись за работу: подсыпают песок, косят траву, красят перила и скамейки. В прошлом сезоне на городском озере появились новые раздевалки. А в этом обещают еще один приятный сюрприз. Что именно – пока держат в секрете.

Олег Явид, начальник службы по административно-хозяйственной и идеологической работе УП «Столбцовское ОКС»:

За предприятием «Столбцовское ОКС» закреплено два пляжа, и работаем по благоустройству постоянно здесь. В этом году тоже наших жителей и гостей города ждет маленький сюрприз – будет кое-что дополнительно установлено. Об этом они узнают позже.

Пока одни наводят красоту, другие следят за безопасностью. Главная задача – не пустить людей к воде там, где купаться опасно. По периметру пляжей уже установлены дополнительные знаки и указатели. Представители ОСВОДа вместе с милицией и МЧС выезжают в рейды. Работают водолазы и специалисты санэпидемстанции: проверяют дно и качество воды.