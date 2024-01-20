В молодом микрорайоне Гродно открыли центр раннего вмешательства для детей

Новости Беларуси. Массаж, кинезотерапия, психологическое консультирование. В молодом микрорайоне Гродно открыли центр раннего вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал третьим в городе и седьмым в области, чтобы как можно больше самых юных жителей региона могли получить доступную и квалифицированную помощь. Ведь такие подразделения в детских поликлиниках направлены на лечение малышей с рождения до трехлетнего возраста при нарушениях в развитии на раннем этапе жизни. Кому необходимы такие занятия, узнала Галина Буро.

Маленькой Вере нет еще и двух лет, но мама заметила, что ребенок часто ходит, как говорят, «на носках». Поначалу значения не придала, но в поликлинике педиатр предостерег: это не пустяк, а тонус мышц. Чтобы у девочки в дальнейшем не было проблем с развитием, направил в центр раннего вмешательства. Теперь визиты в яркий зал ЛФК дважды в неделю. Если раньше за такой помощью надо было ехать в ближайшую центральную поликлинику, то теперь и в молодом микрорайоне Гродно она стала доступна.

Виктория Сорока, жительница Гродно:

Мы очень рады, что в нашем микрорайоне открылся такой центр, что все теперь в шаговой доступности. Мы также рады, что он рассчитан на разный возраст. Например, младшая доченька у нас ходит на курс массажа, а старший сын ходит к логопеду-дефектологу. Результат мы уже видим, очень рады результатам. Занимательную реабилитацию в центре проводят для детей до трех лет. Под каждого ребенка индивидуальная методика.

Галина Буро, корреспондент:

Это кабинет кинезотерапии. Это такой вид лечения, когда дети выполняют определенные действия. И благодаря тактильным ощущениям в организме запускаются импульсы, которые способствуют физическому и интеллектуальному развитию ребенка.