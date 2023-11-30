Минская милиция готовится к охране общественного порядка на выборах

Обеспечить правопорядок в период электоральной кампании. Плановые учения провела милиция столицы. Они проходили в два этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала, заслушав доклады об организации деятельности в условиях осложнения оперативной обстановки, определили вопросы, требующие дополнительной проработки. Для мгновенного принятия решений создан круглосуточный оперативный штаб.

Второй блок тактико-специальных учений прошел на аэродроме Липки. За действиями личного состава наблюдал глава Министерства. Сотрудники ГУВД, всех районных управлений внутренних дел, другие представители силового блока отработали вводные с применением специальных средств и модернизированной техники.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

В теоретической части принимали участие руководители структурных подразделений Мингорисполкома, также руководители силовых ведомств. Мы совместно обсудили проблемные вопросы, которые возникали у нас в 2021, 2022 годах. Мы определились и о тех задачах, которые нам предстоят в преддверии новогодних мероприятий: обеспечить безопасность граждан и гостей, которые будут пребывать в столице и в предвыборной кампании. В том числе обеспечить безопасность людей, которые будут прибывать на избирательные участки. Сотрудники столичной милиции совместно со всеми взаимодействующими готовы профессионально и качественно обеспечить безопасность наших граждан.