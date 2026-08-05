В Минской области сотрудники МЧС помогают аграриям на уборке урожая

Уборочная кампания: сельхозпредприятиям традиционно помогают спасатели. В том числе в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уборочная кампания: сельхозпредприятиям традиционно помогают спасатели. В том числе в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2026 году 36 работников органов по чрезвычайным ситуациям в свободное от службы время встали в ряды аграриев. Они не только дежурят и проводят профилактику на полях, но и сами работают на комбайнах, помогая сохранить каждый килограмм урожая.
Александр Свиридович, спасатель‑комбайнер:
Мы, березинские спасатели, уже который год принимаем участие в уборочной компании. В период отпуска, своих выходных мы считаем своим долгом помочь своему государству. В экипаже нас работают двое, мы работаем на одном посту, друг друга подменяем. Хорошо очень знаем, поскольку это наш коллектив, нам дали комбайн. И мы уже который год на нем стараемся, конечно, делаем все для того, чтобы Березинский район вывести в лидеры.
Александр Соболь, спасатель‑комбайнер:
Работаю в МЧС уже 10 лет, из них я 10 лет помогаю хозяйству. Каждый сезон в свободное время от службы принимаю участие в уборочной. Третий сезон убираем, помогаем государству, техника отличная, новая. Все для комфортной работы у нас здесь есть.
Максим Некрасов, старший инструктор‑спасатель Березинского РОЧС:
Большая честь помогать нашему государству в уборке урожая. Это наш хлеб, и мы его защищаем, чтобы ничего с ним не случилось. С утра мы приезжаем на поле вместе с техникой. Проверяем полностью комбайны, комбайнеров, чтобы у них были нормальные огнетушители, опломбированные, заправленные, чтобы кошма была для тушения. Инструктируем самих комбайнеров по пожарной безопасности.
Спасатели Минской области продолжают помогать аграриям и обеспечивать безопасность уборочной. Золото полей – в надежных руках.