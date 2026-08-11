Александр Лукашенко поддержал новую схему финансирования поставок минеральных удобрений. Решение сегодня, 11 августа, обсуждали во Дворце Независимости с руководством Совмина и губернаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Вопрос напрямую связан с будущим урожаем. Чтобы обеспечить рост сельхозпроизводства, закупки удобрений планируют увеличить на 18 %. Но больший объем – выше затраты: потребуется около трех миллиардов рублей. Поэтому правительство предложило по‑новому распределить финансовую нагрузку между республиканским бюджетом, регионами и самими хозяйствами. Инициативу, как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал. С 2028 года она должна заработать на практике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выбор квот, правительство выработало новые подходы. Предлагается половину оплачивать за счет республиканского бюджета – полтора миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты.

Контроль – на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. И еще: исключит ли инновация практику внеплановых обращений опять к Президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное – будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы.