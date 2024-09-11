В Минской области около 50 домов можно купить за 1 базовую

В Минской области около 50 ветхих и пустующих домов можно купить за одну базовую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В зависимости от количества потенциальных покупателей и расположения объектов предусмотрен и аукцион.
Так, только за 2024 год в Вилейском районе новые хозяева появились у 20 пустующих домов. Их продали как по рыночной стоимости, так и за одну базовую. В числе желающих приобрести жилое здание в деревне много минчан. На территории Нарочанского сельсовета сегодня три десятка домов со статусом «пустующее».
Елена Абрамчик, председатель Нарочанского сельисполкома:
В этом году мы продали два дома по оценочной стоимости, один дом за базовую. И у нас принято еще решение по одному дому. Мы вплотную работаем с наследниками, с собственниками. И после вынесения решения суда сельисполком принимает решение в зависимости от того, на какой территории расположен дом.
Всего в Минской области более 2,5 тысячи пустующих домов, зарегистрированных в электронном реестре. Наибольшее количество в Борисовском, Любанском, Пуховичском, Слуцком и Солигорском районах. На сайте Единого реестра имущества любой желающий может не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение и состояние.