В Минской области около 50 домов можно купить за 1 базовую

В Минской области около 50 ветхих и пустующих домов можно купить за одну базовую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В зависимости от количества потенциальных покупателей и расположения объектов предусмотрен и аукцион.

Так, только за 2024 год в Вилейском районе новые хозяева появились у 20 пустующих домов. Их продали как по рыночной стоимости, так и за одну базовую. В числе желающих приобрести жилое здание в деревне много минчан. На территории Нарочанского сельсовета сегодня три десятка домов со статусом «пустующее».