В Минской городской ратуше провели день информирования по экономической безопасности

Увеличение промышленного производства и доходов, снижение инфляции. Белорусская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентное давление. Санкции сыграли на руку – открылись новые возможности. Тему экономической безопасности как ключевого условия устойчивого развития нашего государства 16 ноября детально обсудили в Минской городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь официально дали старт общегородскому дню информирования. В формате видеоконференцсвязи мнениями обменялись около тысячи активистов, общественных деятелей и промышленников. Белорусская экономическая прочность в кооперации с Россией однозначно вызывает недовольство у западных недоброжелателей. Не стать мишенью, выстоять и защитить своих граждан от внешних угроз – одна из первоочередных задач, которая стоит перед государством. Эксперты уверяют, кейсы из практики Беларуси спустя время могут послужить примером для ведения мирового бизнеса.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Реальный сектор экономики, тот, который еще недавно, пару лет назад, кликушествовали наши советники так называемые, что два шага до пропасти. Они просто обанкротились в буквальном смысле. И если бы мы не сохранили наш реальный сектор, не поддерживали, еще не известно, как бы мы прошли и ковид, и события после 2020 года.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Должна быть постоянная инициатива, которая в первую очередь должна исходить от конкретного предприятия, от конкретного работника на своем рабочем месте. И в определенной степени то окно возможностей, которое у нас открылось на российском рынке за последний год, мы его использовали.