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В минских магазинах начала работать система Tax Free

15 октября 2013 15:15
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Новости Беларуси. В Минске начала работу система Tax Free. Наклейки с соответствующем знаком появились возле касс и у входа одного из столичных универмагов.

Система, название которой переводится как «без сборов», позволяет иностранцам, сделавшим у нас покупки, вернуть на границе часть их стоимости. Чем, наверняка, захотят воспользоваться туристы, которые приедут к нам на чемпионат.

Чтобы получить белорусский Tax Free гостю нашей страны нужно за один день купить товара на 800 тысяч рублей. От суммы вернут 15%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Лысоковская, начальник отдела организации торговли минского универмага:
Tax Free на сегодняшний день, наверное, работает во всей Европе, во всём мире. Это возврат НДС иностранным гражданам, которые постоянно проживают за пределами Таможенного союза. Мы первое пилотное предприятие, которое пошло на это. Для этого нам надо было доработать программное обеспечение. 

# общество # Налоги # Анжелика Лысоковская

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