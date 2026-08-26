В Минске задержали жителя Столбцовского района и его приятеля за угон автомобиля

Пьяная поездка закончилась задержанием. В Минске по линии «102» поступило сообщение об угоне автомобиля. Владелец оставил ключи в замке зажигания и не активировал сигнализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим воспользовались двое мужчин – 22-летний житель Столбцовского района и его 34-летний приятель. Они приехали в столицу и выпивали в гостях.

Христина Скобля, старший инспектор ГИОС УВД администрации Заводского района Минска:

Позже, находясь во дворе дома, они дергали дверные ручки припаркованных машин, пока не обнаружили не запертый автомобиль потерпевшего. Воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания, фигуранты завели иномарку и покинули столицу. Приятели катались на угнанной машине по полевым и лесным дорогам, в результате чего транспортное средство получило механические повреждения.