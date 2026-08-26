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В Минске задержали жителя Столбцовского района и его приятеля за угон автомобиля

26 августа 2026 07:13
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Пьяная поездка закончилась задержанием. В Минске по линии «102» поступило сообщение об угоне автомобиля. Владелец оставил ключи в замке зажигания и не активировал сигнализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим воспользовались двое мужчин – 22-летний житель Столбцовского района и его 34-летний приятель. Они приехали в столицу и выпивали в гостях.

В Минске задержали жителя Столбцовского района и его приятеля за угон автомобиля-2

Христина Скобля, старший инспектор ГИОС УВД администрации Заводского района Минска:
Позже, находясь во дворе дома, они дергали дверные ручки припаркованных машин, пока не обнаружили не запертый автомобиль потерпевшего. Воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания, фигуранты завели иномарку и покинули столицу. Приятели катались на угнанной машине по полевым и лесным дорогам, в результате чего транспортное средство получило механические повреждения.

В Минске задержали жителя Столбцовского района и его приятеля за угон автомобиля-4

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемых – криминальный розыск отработал схему быстро. Автомобиль изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело за угон. Оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Милиция напоминает автовладельцам: забирайте ключи из замка зажигания, блокируйте двери и активируйте сигнализацию. Даже минутная беспечность может привести к угону. Это базовые правила безопасности.

# происшествия # ГАИ

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