Учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками начался в Осиповичском гарнизоне

В Осиповичском гарнизоне начался учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками, которые прибыли в соединения и части, подчиненные Генеральному штабу. Это первый этап их практической службы – проверка готовности к работе в подразделениях и формирование базовых навыков боеготовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Здесь происходит принятие в офицерскую семью молодых лейтенантов. Они закончили вуз, получили знания, получили диплом, получили первое офицерское звание. Но перед каждым из них – широкая дорога, очень широкая. Им предстоит еще освоить свою специальность непосредственно в том подразделении, куда они пришли служить, изучить основы применения вооружения и военной техники, осуществить вхождение в воинский коллектив и стать его частью. Это связано с рядом больших проблемных вопросов, которые нужно рассказать молодым людям, как их решать.

За каждым молодым специалистом закреплены опытные наставники. Они помогают адаптироваться к службе, передают практику управления личным составом и учат принимать решения в реальной обстановке. Это основа подготовки. В ближайшие дни офицеры выполнят нормативы по огневой, тактической, специальной и физической подготовке. Завершат сбор контрольные занятия.