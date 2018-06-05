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В Минске выставлен на продажу универсам «Центральный»

05 июня 2018 09:37
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Новости Беларуси. В Минске выставлен на продажу универсам «Центральный».

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию «НП-Сервис». Универсам находится на проспекте Независимости.

Стоимость объекта составляет почти 10 миллионов долларов без НДС.

Общая площадь «Центрального» – 2809 метров квадратных.

Компания также отмечает, что универсам расположен в очень выгодном месте города – на пересечении двух линий метро, а также улицы Ленина и проспекта Независимости. В среднем мимо объекта в день проходит 60-70 тысяч человек и проезжает более 70 тысяч автомобилей. Место расположение универсама – уникальное – это деловой, культурный, тороговый и туристический центр белорусской столицы.

История объекта насчитывает уже несколько десятилетий.

Сталинский ампир в современном Минске: кинотеатр «Победа», универсам «Центральный», аптека №13 (читать далее).

# Торговля в Беларуси # общество

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