В Минске с 13 мая начали отключать горячую воду

Новости Беларуси. II Европейские игры станут «оберегом» для горячей воды в Минске. С 21 по 30 июня в графике отключений – технологический перерыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а процесс запускают 13 мая. Начинается проверка сетей для подготовки к следующему отопительному сезону. Это необходимо, чтобы выявить неполадки в работе и не допустить сбоев зимой. Поочередно отключат около 100 участков тепловых сетей.