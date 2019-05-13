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В Минске с 13 мая начали отключать горячую воду

13 мая 2019 06:47
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Новости Беларуси. II Европейские игры станут «оберегом» для горячей воды в Минске. С 21 по 30 июня в графике отключений – технологический перерыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске с 13 мая начали отключать горячую воду-1

Ну а процесс запускают 13 мая. Начинается проверка сетей для подготовки к следующему отопительному сезону. Это необходимо, чтобы выявить неполадки в работе и не допустить сбоев зимой. Поочередно отключат около 100 участков тепловых сетей.

В Минске с 13 мая начали отключать горячую воду-4

Как заверяют в «Минскэнерго», отсутствовать горячая вода в квартирах будет не более двух недель. Причем сроки могут и сократиться, если испытания тепломагистрали пройдут успешно.

В каком районе Минска не будут отключать горячую воду летом?

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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