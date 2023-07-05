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Умер министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко

05 июля 2023 06:20
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Глава Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси скоропостижно ушел из жизни на 47-м году во вторник, 4 июля, информирует БЕЛТА. 

Алексей Николаевич Авраменко родился в 1977 году в белорусской столице. С отличием окончил Белорусскую государственную политехническую академию (сейчас БНТУ) и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. 

Начинал карьеру с должности мастера дорожно-строительного управления №43 РУП «Строительно-монтажный трест №8». Затем стал главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автодорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций, а после – главным специалистом аналогичного управления в департаменте «Белавтодор» министерства.

С 2006-го по 2013-й работал в должности главного специалиста, замначальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации аппарата Совета министров. Затем был назначен заместителем главы Минтранса, а после стал первым заместителем министра. 

В 2019 году Алексей Авраменко занял пост министра Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. 

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