Лукашенко поддержал предложение по проведению парада 3 июля у стелы «Минск – город-герой»

В Беларуси продолжается подготовка к празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В ознаменование знаковой в истории даты 3 июля – в День Независимости страны – у стелы «Минск – город-герой» состоится парад войск Минского гарнизона. Соответствующее предложение поддержано главой государства.

Сегодня, 27 февраля, состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сохранение исторической памяти и внимание к этому вопросу со стороны государства – это сигнал всему: «Беларусь помнит».

Помнит своих героев, которые бились до последнего патрона в первых боях, помнит тех, кто сражался в рядах партизан и подпольщиков, кто невинно погиб от фашистских зверств. Потому в календаре государственных праздников навсегда вписаны судьбоносные для страны даты. Сегодня на заседании оргкомитета были внесены некоторые предложения по празднованию 80-летия освобождения. Свои доклады озвучили глава военного ведомства и министр культуры. Серьезно готовится к важной дате Минск.