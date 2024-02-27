Лукашенко поддержал предложение по проведению парада 3 июля у стелы «Минск – город-герой»
В Беларуси продолжается подготовка к празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В ознаменование знаковой в истории даты 3 июля – в День Независимости страны – у стелы «Минск – город-герой» состоится парад войск Минского гарнизона. Соответствующее предложение поддержано главой государства.
Сегодня, 27 февраля, состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сохранение исторической памяти и внимание к этому вопросу со стороны государства – это сигнал всему: «Беларусь помнит».
Помнит своих героев, которые бились до последнего патрона в первых боях, помнит тех, кто сражался в рядах партизан и подпольщиков, кто невинно погиб от фашистских зверств. Потому в календаре государственных праздников навсегда вписаны судьбоносные для страны даты.
Сегодня на заседании оргкомитета были внесены некоторые предложения по празднованию 80-летия освобождения. Свои доклады озвучили глава военного ведомства и министр культуры. Серьезно готовится к важной дате Минск.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень серьезно готовимся к этому праздничному мероприятию. Мы прекрасно понимаем, что столица должна олицетворять собой именно ту атмосферу, которая происходила 80 лет назад, когда победители пришли в город. Чтобы выразить эту атмосферу, мы подготовили очень много самых различных по направлениям деятельности масштабных мероприятий, которые будут проходить в городе. По оформлению – мы будем оформлять все знаковые места.
На заседании оргкомитета обсудили вопросы выплат материальной помощи ветеранам. Рассмотрели также возможность приглашения иностранных гостей и делегаций для участия в праздновании.