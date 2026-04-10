Дубровенский льнозавод планирует повысить качество пряжи

Беларусь входит в число мировых производителей льна, но важно еще и продать ценный товар. А здесь основное внимание глубокой переработке. На Дубровенском льнозаводе планируют повысить качество выпускаемой пряжи. Это станет возможным благодаря новому цеху, который будет введен в строй уже в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии продолжается активная модернизация. После запуска современной линии по производству котонизированного льноволокна летом 2025-го удалось существенно нарастить мощности. Завод перешел на 4-сменный режим работы, а выпускаемый продукт востребован не только в нашей стране, но в Китае и России.

Сергей Крепочин, директор Дубровенского льнозавода: Новый цех – это будет цех по выпуску ленты чесанной. Она нужна для прядения, чтобы делать пряжу, достойную европейским. Наши партнеры уже стоят, можно сказать, в очередь, хотя еще ждем поставки оборудования.

Александр Евсеенко, главный инженер Дубровенского льнозавода: В среднем в сутки вырабатываем 6,5 тонны длинного льноволокна, 10,5 тонны короткого льноволокна. Запасы тресты планируется до середины июля. Затем производим капитальный ремонт и с августа планируем перерабатывать уже льнотресту 2026 года.

На урожай-2026 специалисты возлагают большие надежды. Планируют повторить прошлогодний успех, когда удалось заготовить 18 000 тонн льнотресты. Чтобы добраться до максимальной планки в истории завода, все необходимые этапы проводят строго в агротехнические сроки. Почва еще недостаточно прогрелась, чтобы можно было приступить к севу. Однако тракторы уже в полях: механизаторы закрывают влагу и вносят удобрения.

Сергей Богусевич, главный агроном Дубровенского льнозавода:

Площадь наша составляет 3 100 гектаров. Эти поля раскинуты по всему Добровенскому району. Сев планируем начать при наступлении оптимальных температур. На данный момент у нас заморозки. Темпы свои мы наверстаем.

На предприятии выращивают 8 сортов льна. Большинство отечественной селекции. Этой весной планируют высеять два новых, которые недавно были зарегистрированы в реестре.