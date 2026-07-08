Крутой представил руководству столицы нового помощника Президента – инспектора по Минску

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой представил руководству белорусской столицы Дмитрия Реуцкого, назначенного помощником Президента – инспектором по Минску. Церемония представления прошла в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Администрации Президента Беларуси отметил, что Дмитрий Реуцкий обладает хорошей экономической и финансовой подготовкой. У него есть своя точка зрения на любые вопросы, подкрепленная хорошей аргументацией, что является очень ценным качеством для работы.

Основной задачей Дмитрия Реуцкого будет контроль за выполнением поручений Президента, касающихся Минска, а также реализация решений главы государства, закрепленных в нормативных актах.