Наталья Кочанова встретилась с труженицами АПК Ляховичского района

В Год белорусской женщины Совет Республики Национального собрания Беларуси встретил тружениц АПК Ляховичского района. 55 представительниц Брестчины познакомились с историей парламентаризма и спецификой законотворческой деятельности. Во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания в центре внимания были ключевые вопросы госполитики, укрепление экономического потенциала и защита суверенитета на наших рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова заявила о обеспечении полной продовольственной безопасности в Беларуси. Наша страна может накормить еще почти три таких государства. Особое внимание председатель Совета Республики уделила теме сохранения мира и спокойствия в Беларуси, подчеркнув, какая колоссальная выдержка требуется сегодня от руководства страны.

Говоря о внутренней политике, Наталья Кочанова напомнила о неизменном социальном векторе Беларуси: около половины всего республиканского бюджета стабильно направляется на финансирование здравоохранения, образования, культуры и безопасности.