Наталья Кочанова встретилась с труженицами АПК Ляховичского района
В Год белорусской женщины Совет Республики Национального собрания Беларуси встретил тружениц АПК Ляховичского района. 55 представительниц Брестчины познакомились с историей парламентаризма и спецификой законотворческой деятельности. Во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания в центре внимания были ключевые вопросы госполитики, укрепление экономического потенциала и защита суверенитета на наших рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова заявила о обеспечении полной продовольственной безопасности в Беларуси. Наша страна может накормить еще почти три таких государства. Особое внимание председатель Совета Республики уделила теме сохранения мира и спокойствия в Беларуси, подчеркнув, какая колоссальная выдержка требуется сегодня от руководства страны.
Говоря о внутренней политике, Наталья Кочанова напомнила о неизменном социальном векторе Беларуси: около половины всего республиканского бюджета стабильно направляется на финансирование здравоохранения, образования, культуры и безопасности.
Ольга Бурак, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Ляховичского райисполкома, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
На самом деле очень волнительно, очень трогательно, а с учетом того, что у нас 2026 год – Год белорусской женщины. В Совет Республики приехали 55 тружениц агропромышленного комплекса. Это дорогого стоит. Мы очень рады посетить мероприятия, поучаствовать в открытом диалоге. Я думаю, что мы с эмоциями вернемся домой, будем делиться и в социальных сетях, на своих личных страничках.
Екатерина Кулак, начальник производственного участка растениеводства СУП «Белоземье»:
Очень сильно эмоционально, очень красиво. Не передать словами это чувство. Гордость, переполняют чувства.
Наталья Кочанова выразила глубокую признательность представительницам Ляховичского агропромышленного комплекса за их ежедневный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие экспортного потенциала.