Мэр Омска посетил МАЗ и МТЗ. Как продвигается развитие отношений двух городов?

Новости Беларуси. Не только дружественные связи, но и новые деловые контакты. Минск и Омск расширяют сотрудничество. В эти дни российская делегация знакомится с промышленным потенциалом белорусской столицы. Сегодня гости посетили Минский автомобильный завод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На производственных площадках партнеры увидели, как работает промышленный гигант, ознакомились с линейкой выпускаемой техники. К слову, наши машины в Омской области уже знают. Поставки в этот регион налажены давно. Только за 2023 год в российский регион отправили более полусотни единиц грузовых автомобилей. В перспективе объемы могут значительно нарастить. Уже прорабатываются новые договоренности.

Сергей Шелест, мэр Омска (Россия):

Мы приехали посмотреть на производство и детальнее установить какие-то более тесные связи. Для того чтобы наши предприятия, испытывающие потребность в этой технике, могли сюда более предметно приехать.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода:

В Омской области Минский автомобильным заводом создано эффективно действующая сервисная сеть предприятий. 24/7 обеспечивается гарантийное и сервисное обслуживание автотехники МАЗ. Мы надеемся, что данный визит коллег из Омской области позволит укрепить наши партнерские связи и будет способствовать заключению дальнейших контрактов на поставку автотехники МАЗ.