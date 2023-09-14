Акция «Беларусь адзіная», республиканский марафон. Вот как страна готовится ко Дню народного единства

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии государственного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все эти дни мы говорим о его важности и исторической основе.

Указ об учреждении Дня народного единства 17 сентября Президент Александр Лукашенко подписал в июне 2021-го. В документе все сформулировано четко и лаконично: установление Дня народного единства подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.

Знаковый, еще молодой праздник наполняется новыми традициями. Одна из них – акция «Беларусь адзіная». Инициированная три года назад, она правдиво показывает то, что волнует наших людей в каждом регионе. Активные, неравнодушные, настроенные не только на разговор, но и дело, ее участники 14 сентября в Минске будут обсуждать белорусское будущее – идеи и ценности, которые нас объединяют. Накануне об этом говорили в Могилеве.

Республиканский марафон «17 граней единства» состоялся в Ивье: аудитория активно участвовала в диалоге, говорили о вызовах и угрозах политической стабильности и суверенитету, основных направлениях противодействия.

Продолжается и еще одна масштабная акция «Символ Единства», берет курс на Брестский регион. Сделав предыдущую остановку в Житковичах Гомельской области, патриоты 15 сентября отправятся в Барановичи.