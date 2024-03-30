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В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

30 марта 2024 07:57
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В Беларуси завершается процесс выдвижения кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. 31 марта будет последний день, когда гражданское общество и местные Советы могут предложить своих претендентов. Всего около 700 человек.

В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в делегаты ВНС-1

Народное вече сможет утверждать важнейшие для страны документы, направления внешней политики, Военную доктрину, программу социально-экономического развития, выносить решения о легитимности выборов, избирать судей – под его контролем будут все процессы в стране. Неудивительно, что к выбору кандидатов в делегаты подходят со всей ответственностью. Это должны быть люди особого склада, не только патриоты и истинные профессионалы своего дела, но способные мыслить стратегически на десятилетия вперед. 

В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в делегаты ВНС-4

С 12 марта во всех регионах страны шли активные обсуждения: организации, общественные объединения, местные Советы депутатов предлагали своих кандидатов. Окончательно определиться с выбором делегатов им предстоит с 1 по 10 апреля. А не позднее 18 апреля итоги выборов делегатов ВНС планирует установить ЦИК.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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