В 2026-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию четырех медучреждений

Минск, традиционно, сохраняет статус флагмана отечественного здравоохранения. От укрепления материально-технической базы и модернизации действующих медицинских объектов до строительства новых: так, в 2026 году в столице запланирован ввод в эксплуатацию четырех современных медучреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это многопрофильная поликлиника в поселке Восточный, новый клинический инфекционный стационар на Долгиновском тракте и современная поликлиника онкоцентра, рассчитанная на тысячу посещений в смену. Также после масштабной модернизации свои двери распахнет 11-я детская поликлиника. Особое внимание в 2026-м – закупке современного медоборудования, а ключевой вектор развития – цифровизация. Кроме того, в Минске реализуются пилотные проекты по строительству современных приемных отделений флагманского уровня.