В 2026-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию четырех медучреждений

Минск, традиционно, сохраняет статус флагмана отечественного здравоохранения. От укрепления материально-технической базы и модернизации действующих медицинских объектов до строительства новых: так, в 2026 году в столице запланирован ввод в эксплуатацию четырех современных медучреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это многопрофильная поликлиника в поселке Восточный, новый клинический инфекционный стационар на Долгиновском тракте и современная поликлиника онкоцентра, рассчитанная на тысячу посещений в смену. Также после масштабной модернизации свои двери распахнет 11-я детская поликлиника.
Особое внимание в 2026-м – закупке современного медоборудования, а ключевой вектор развития – цифровизация. Кроме того, в Минске реализуются пилотные проекты по строительству современных приемных отделений флагманского уровня.
Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Безусловно, чем больше мы уходим вперед, тем больше нас догоняют, а мы стараемся дальше уходить в развитие системы здравоохранения. Задача, которая звучит достаточно высоко, касается цифровизации. Безусловно, опять же, на уровне правительства сейчас курируется и внедряется централизованная информационная система здравоохранения. Поэтому на самом деле задач такой спектр, что здесь можно разговаривать очень долго, но, тем не менее, столичное здравоохранение берет на себя обязательство их выполнить.
За пять лет в Минске ввели в эксплуатацию 7 крупных объектов стационарного звена. И работа над качеством медпомощи не прекращается. Доля расходов бюджета на сферу здравоохранения столицы доходит до 25 %. В приоритете на 2026 год – сокращение очередей, времени ожидания приема у узких специалистов и улучшение логистики.