Сотни авторов и тысячи изданий! Как прошло открытие Минской международной книжной выставки
Главное книжное событие года: сотни авторов, тысячи изданий и гостей из разных уголков мира. В Минске торжественно открылась XXXIII Международная книжная выставка-ярмарка. На форуме представлены более 500 экспонентов из 23 стран – от классики до самых свежих новинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединяет государства, культуры и читателей, подтверждая: даже в век цифровых технологий живая книга по-прежнему остается вне конкуренции.
Особое внимание – проектам, посвященным единству народов СНГ, знаковым страницам общей истории и Году белорусской женщины. Приветствие участникам направил Президент Александр Лукашенко.
Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Встречи с авторами, редкие издания и неожиданные форматы – книжная ярмарка в 2026 году больше похожа на большой фестиваль. Но чем организаторы собираются удивлять посетителей форума, особенно тех, кто приходит сюда каждый год? И почему все больше людей выбирают бумажную книгу вместо бесконечной ленты в интернете?
Алеся Иванова побывала там, где встреча с книгой – это настоящий праздник.
Сегодня все дороги ведут в сторону искусства. Каждый год этот выставочный центр, как и положено весной, расцветает и становится центром притяжения для истинных ценителей литературы. 17 марта в 33-й раз Минская международная книжная ярмарка распахнула свои двери для посетителей, но с еще большим размахом и содержанием.
Одна из центральных тем выставки – 35-летие Содружества Независимых Государств. Для стран-участниц – отдельное пространство. Знаковые издания и историческое наследие ближе знакомит участников и гостей форума с традициями наших соседей. И пока в мире царит настоящий хаос, самое время объединяться и укреплять культурные связи между народами.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Что касается книжной логистики, то она выстраивается очень хорошо. Здесь нет никаких политических моментов. Интерес книги во всех странах СНГ очень большой. И что интересно, что во всех странах СНГ мы видим издания на русском языке тоже. Почему? Потому что русский язык – это язык общий для нас, это язык Содружества Независимых Государств.
Специально к международной выставке белорусские издательства выпустили уникальные книги, посвященные 35-летию Содружества. Так, 17 марта презентовали сборник произведений Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича, которые переведены на языки государств СНГ.
Каждый день книжного форума будет посвящен одной из стран СНГ – с презентациями, встречами и литературными проектами. Помимо книжных новинок, страны-соседки удивляют и своим местным колоритом.
Кямран Мусаев, сотрудник Министерства культуры Азербайджана:
Это пример того, как у нас ткут ковры, миниатюрные версии приборов. С помощью них наши дамы, наши специалисты в этом, деле ткут ковры.
Всего на выставке свои литературные достижения представляют около полутысячи экспонентов из 23 стран мира. В том числе Вьетнама, Кубы, ОАЭ, Венесуэлы.
Майрена Ньевес, первый секретарь посольства Венесуэлы в Беларуси:
Посольство Венесуэлы уже не первый год с огромным удовольствием представляет наш стенд и нашу страну на Международной книжной выставке. За эту неделю мы планируем раздать около 800 экземпляров книг, у нас представлены разные жанры – как для детей, так и студентов, которые изучают испанский язык.
В Год белорусской женщины на выставке свой стенд подготовил Белорусский союз женщин. Здесь представлены книги о выдающихся леди в истории нашей страны. Также в рамках форума запланированы встречи с начинающими и опытными писательницами Беларуси.
За годы проведения Минская международная выставка-ярмарка стала одним из наиболее значимых и ярких событий не только в белорусской книжной среде, но и в международном масштабе ежегодно на ее площадках свои достижения демонстрируют крупнейшие издательства разных стран. Книга по-прежнему остается символом жизни, знания, духовности и культурной идентичности народов.
Перцов: литература никогда не исчезнет, как видеоролики в соцсетях.
В 2026 году впервые книжная выставка продлится шесть дней. По традиции вход на нее – свободный. Кроме того, в выставочном центре полностью изменили планировку зала, чтобы посетителям было еще удобнее знакомиться с рукописями и совершать покупки.
Подробности в видео.