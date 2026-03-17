Сотни авторов и тысячи изданий! Как прошло открытие Минской международной книжной выставки

Главное книжное событие года: сотни авторов, тысячи изданий и гостей из разных уголков мира. В Минске торжественно открылась XXXIII Международная книжная выставка-ярмарка. На форуме представлены более 500 экспонентов из 23 стран – от классики до самых свежих новинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединяет государства, культуры и читателей, подтверждая: даже в век цифровых технологий живая книга по-прежнему остается вне конкуренции.

Особое внимание – проектам, посвященным единству народов СНГ, знаковым страницам общей истории и Году белорусской женщины. Приветствие участникам направил Президент Александр Лукашенко. Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки. Встречи с авторами, редкие издания и неожиданные форматы – книжная ярмарка в 2026 году больше похожа на большой фестиваль. Но чем организаторы собираются удивлять посетителей форума, особенно тех, кто приходит сюда каждый год? И почему все больше людей выбирают бумажную книгу вместо бесконечной ленты в интернете? Алеся Иванова побывала там, где встреча с книгой – это настоящий праздник.

Сегодня все дороги ведут в сторону искусства. Каждый год этот выставочный центр, как и положено весной, расцветает и становится центром притяжения для истинных ценителей литературы. 17 марта в 33-й раз Минская международная книжная ярмарка распахнула свои двери для посетителей, но с еще большим размахом и содержанием. Одна из центральных тем выставки – 35-летие Содружества Независимых Государств. Для стран-участниц – отдельное пространство. Знаковые издания и историческое наследие ближе знакомит участников и гостей форума с традициями наших соседей. И пока в мире царит настоящий хаос, самое время объединяться и укреплять культурные связи между народами.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Что касается книжной логистики, то она выстраивается очень хорошо. Здесь нет никаких политических моментов. Интерес книги во всех странах СНГ очень большой. И что интересно, что во всех странах СНГ мы видим издания на русском языке тоже. Почему? Потому что русский язык – это язык общий для нас, это язык Содружества Независимых Государств.

Специально к международной выставке белорусские издательства выпустили уникальные книги, посвященные 35-летию Содружества. Так, 17 марта презентовали сборник произведений Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича, которые переведены на языки государств СНГ. Каждый день книжного форума будет посвящен одной из стран СНГ – с презентациями, встречами и литературными проектами. Помимо книжных новинок, страны-соседки удивляют и своим местным колоритом.

Кямран Мусаев, сотрудник Министерства культуры Азербайджана:

Это пример того, как у нас ткут ковры, миниатюрные версии приборов. С помощью них наши дамы, наши специалисты в этом, деле ткут ковры. Всего на выставке свои литературные достижения представляют около полутысячи экспонентов из 23 стран мира. В том числе Вьетнама, Кубы, ОАЭ, Венесуэлы.

Майрена Ньевес, первый секретарь посольства Венесуэлы в Беларуси:

Посольство Венесуэлы уже не первый год с огромным удовольствием представляет наш стенд и нашу страну на Международной книжной выставке. За эту неделю мы планируем раздать около 800 экземпляров книг, у нас представлены разные жанры – как для детей, так и студентов, которые изучают испанский язык. В Год белорусской женщины на выставке свой стенд подготовил Белорусский союз женщин. Здесь представлены книги о выдающихся леди в истории нашей страны. Также в рамках форума запланированы встречи с начинающими и опытными писательницами Беларуси.