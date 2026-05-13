В Минске 21-22 мая пройдет Форум женщин-предпринимателей Союзного государства

Минск готовится принять Форум женщин-предпринимателей Союзного государства. Он пройдет 21 и 22 мая и объединит представительниц бизнеса Беларуси и России для обсуждения совместных проектов, деловых инициатив и новых направлений сотрудничества. И это отражение устойчивого тренда: женщины все увереннее занимают позиции в экономике и управлении. Сегодня в Беларуси доля бизнес-леди составляет почти 42 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем речь не только о традиционной сфере услуг или торговли. Белоруски успешно развивают бизнес в промышленности, IT, цифровых сервисах, запускают стартапы и участвуют в технологической трансформации экономики. Женщины-лидеры выстраивают международное партнерство, обмениваются опытом и реализуют совместные проекты – в том числе в рамках Союзного государства. В Год белорусской женщины тема ее роли в экономике, бизнесе и общественной жизни звучит особенно актуально.

Елена Прохорова, председатель объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин: 96 регионов Российской Федерации уже задействованы в деловой повестке. Мы активно посещаем регионы Российской Федерации, также мы принимаем ответные визиты. Создание совместных каких-то продуктов будет самым лучшим результатом, который может продемонстрировать деловое сообщество бизнес-леди.

Ольга Даргель, председатель организации женщин-предпринимателей Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Мы проводим много образовательных мероприятий для того, чтобы начинающие предпринимательницы понимали, с чего надо начинать. Рассказываем про принципы бизнеса, как правильно его вести. Это и есть поддержка с нашей стороны. Очень много проводим мероприятия совместно с банковским сектором, где мы рассказываем, как правильно платить налоги, как правильно вести бизнес, с чего начинать, что такой бизнес-план.

На Форуме женщин-предпринимателей Союзного государства бизнес-леди смогут обменяться опытом и обсудить актуальные деловые вопросы. В программе – рабочие встречи, посещение промышленных предприятий. А также лекции, посвященные туризму, инновациям и наукоемким производствам.