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В Беларуси яровыми культурами засеяно 85% отведенных площадей

13 мая 2026 07:38
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Продовольственная безопасность страны закладывается именно сейчас. В Беларуси продолжается весенняя посевная кампания. От слаженности работы аграриев, наличия техники и качественных семян напрямую зависит будущий урожай и стабильность внутреннего рынка. Президент поставил четкую задачу: итоговые показатели не должны уступать уровню 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси яровыми культурами засеяно 85% отведенных площадей-2

По данным Минсельхозпрода, яровыми культурами в Беларуси засеяно 85 % отведенных площадей. Активнее всего работы идут в Брестской области, где пройдено 93 % от плана. В Гродненском регионе – 88 %, в Минской области – 87 %. 

Аграрии продолжают сев кукурузы. Эта культура высажена на 76 % площадей. Гречихи посеяно 22 % от плана. А картофеля высажено – 77 %. Справляться с большим объемом работ помогают четкая логистика и масштабное обновление автопарка. К этому сезону готовность техники в хозяйствах достигла 95 %. В поля вышли около 75 тысяч машин и агрегатов. Только за последнее время закуплено более 9 тысяч новых единиц техники, включая современные энергонасыщенные тракторы и высокопроизводительные машины.

# Посевная кампания

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