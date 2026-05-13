В Беларуси яровыми культурами засеяно 85% отведенных площадей

Продовольственная безопасность страны закладывается именно сейчас. В Беларуси продолжается весенняя посевная кампания. От слаженности работы аграриев, наличия техники и качественных семян напрямую зависит будущий урожай и стабильность внутреннего рынка. Президент поставил четкую задачу: итоговые показатели не должны уступать уровню 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, яровыми культурами в Беларуси засеяно 85 % отведенных площадей. Активнее всего работы идут в Брестской области, где пройдено 93 % от плана. В Гродненском регионе – 88 %, в Минской области – 87 %.

Аграрии продолжают сев кукурузы. Эта культура высажена на 76 % площадей. Гречихи посеяно 22 % от плана. А картофеля высажено – 77 %. Справляться с большим объемом работ помогают четкая логистика и масштабное обновление автопарка. К этому сезону готовность техники в хозяйствах достигла 95 %. В поля вышли около 75 тысяч машин и агрегатов. Только за последнее время закуплено более 9 тысяч новых единиц техники, включая современные энергонасыщенные тракторы и высокопроизводительные машины.