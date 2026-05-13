В Беларуси засеяно 85% площадей яровых культур от общей площади сева, информирует Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно данным на 13 мая, яровых культур посеяно на площади 1949 тысяч гектаров от запланированных площадей – 2294 тысяч гектаров.

В Брестской области – 387 тысяч гектаров (93% от плана), в Гродненской – 293 тысяч гектаров (88%), в Минской – 431 тысяч гектаров (87%), в Витебской – 259 тысяч гектаров (81%), в Могилевской – 265 тысяч гектаров (81%), в Гомельской – 314 тысяч гектаров (78%).